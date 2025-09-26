Εμπορικός Σύλλογος Χανίων: Τα καθημερινά προβλήματα του κλάδου

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο εμπορικός κόσμος επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, με τη φορολόγηση να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα.

Όπως αναφέρει αναλυτικά:

«Μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και καθώς διαπιστώνουμε ότι οι εξαγγελίες βρίσκονται μεν στη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως για άλλη μια φορά δεν εισακούσθηκαν τα πάγια και φλέγοντα αιτήματα του εμπορικού κόσμου, θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ξανά τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον κλάδο μας καθημερινά.

Τι ζητάμε – όλοι μαζί:

Κατάργηση από την τεκμαρτή φορολόγηση.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις.

Αφορολόγητο όριο εισοδήματος έως 12.000 €.

Ακατάσχετο λογαριασμό για τα βασικά λειτουργικά έξοδα.

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων με χαμηλό και σταθερό επιτόκιο

Μείωση ΦΠΑ για όλες επιχειρήσεις

Αναγνώριση της «Τουριστικής Εμπορικής Επιχείρησης» με ξεχωριστό ΚΑΔ.

Βελτιωμένο Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα νησιά.

Αποτελεσματικότερο εξωδικαστικό μηχανισμό.

Χαμηλότερες τραπεζικές προμήθειες στις συναλλαγές.

Ελεύθερο 20λεπτο για την προσέλευση των υπαλλήλων στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Τα παραπάνω αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι μικρές, μεσαίες και αυτοαπασχολούμενες εμπορικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν με αξιοπρέπεια και προοπτική.».