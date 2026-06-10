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Έμπολα: Σχεδόν 600 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσε χθες ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα έχουν ανέλθει σε σχεδόν 600, ενημερώνοντας τον τοπικό πληθυσμό για τη σπουδαιότητα των μέτρων ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το ξέσπασμα του στελέχους Bundibugyo του ιού του Έμπολα ανακοινώθηκε στις 15 Μαΐου παρότι έκτοτε αξιωματούχοι έχουν πει ότι επί εβδομάδες δεν είχε ανιχνευθεί με αποτέλεσμα να μην λάβουν έγκαιρα μέτρα οι υγειονομικές αρχές και να αγωνίζονται τώρα να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Ένα από τα μεγαλύτερα ξεσπάσματα Έμπολα παγκοσμίως εκτυλίσσεται σε τρεις επαρχίες που επί μακρόν μαστίζονται από ένοπλες συγκρούσεις: πρόκειται για την επαρχία Ιτούρι, το Βόρειο Κίβου και το Νότιο Κίβου.

Στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο Χ, η κυβέρνηση του Κονγκό είπε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Έμπολα έχει αυξηθεί σε 598, περιλαμβανομένων 115 θανάτων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι 22 ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό έχουν αναρρώσει και ότι δεν έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες υγειονομικές ζώνες νέα κρούσματα.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 17 από τις υγειονομικές ζώνες του Ιτούρι καθώς και σε επτά υγειονομικές ζώνες στο Βόρειο Κίβου και μια στο Νότιο Κίβου.

“Αν έχετε πυρετό, εμετούς, διάρροια ή έντονη αδυναμία, θα πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα το πλησιέστερο κέντρο υγείας”, αναφέρει η ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών και να μην τους επιτίθενται.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης και η αντίσταση από πολίτες παρακωλύουν τις προσπάθειες διαχείρισης με επιθέσεις να καταγράφονται εναντίον κέντρων νοσηλείας και ανθρώπων που αναλαμβάνουν την ταφή των θυμάτων.

Οι γιατροί αγωνίζονται να διασφαλίσουν βασικό εξοπλισμό για να παραμείνουν ασφαλείς και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, σύμφωνα με περισσότερους από 12 γιατρούς, εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και αξιωματούχους της δημόσιας υγείας.

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