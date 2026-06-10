Έμμεσο “άδειασμα” Φάμελλου για τη διαγραφή Πολάκη

Ηχηρά πολιτικά μηνύματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπει η νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη, καθώς, παρά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος με απόφαση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, 9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράφουν μαζί του ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον υπουργό Υγείας για τη διαχείριση προγραμμάτων κατά της παιδικής παχυσαρκίας!

Η ερώτηση φέρει, εκτός από την υπογραφή του Χανιώτη βουλευτή, τις υπογραφές του Νίκου Παππά, της Ρένας Δούρου, του Χάρη Μαμουλάκη, του Χρήστου Γιαννούλη, της Κατερίνας Νοτοπούλου, του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, του Κώστα Μπάρκα, του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και του Γιώργου Παπαηλιού. Η συνυπογραφή από κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά τη σύγκρουση της ηγεσίας του κόμματος με τον Παύλο Πολάκη και την απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης βρίσκονται δύο προγράμματα του υπουργείου Υγείας που υλοποιήθηκαν μέσω της UNICEF: το πρόγραμμα «Άσκηση και Υγιεινή Διατροφή – Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας» και το πρόγραμμα «Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας». Σύμφωνα με τους βουλευτές, μέσω των συγκεκριμένων δράσεων διατέθηκαν περισσότερα από 69 εκατ. ευρώ δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 36 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι υπογράφοντες επικαλούνται δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» και ζητούν να δοθούν απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκε η UNICEF ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων αντί δημόσιων φορέων, πανεπιστημίων ή δομών του ΕΣΥ. Παράλληλα ζητούν να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία για τα παραδοτέα, τις δαπάνες, τους τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων, τις υπεργολαβίες, τις αμοιβές συμβούλων και τις δράσεις δημοσιότητας που χρηματοδοτήθηκαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επικοινωνιακή καμπάνια που συνόδευσε το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι δόθηκε έμφαση στην προβολή της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, ενώ εξακολουθούν να μην έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και την πραγματική επίδρασή τους στους δείκτες παιδικής παχυσαρκίας. Όπως σημειώνουν, μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί κυρίως αριθμοί συμμετοχών, εκδηλώσεων και ενημερωτικών δράσεων και όχι μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση της υγείας των παιδιών.

Με την ερώτηση ζητείται επίσης να δοθούν στοιχεία για το συνολικό κόστος της εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για το κόστος ανά ωφελούμενο παιδί και οικογένεια, καθώς και για τα μέσα ενημέρωσης, τις διαφημιστικές εταιρείες και τους φορείς που συμμετείχαν στις δράσεις δημοσιότητας. Παράλληλα, οι βουλευτές ζητούν να κατατεθεί το σύνολο των συμβάσεων, των παραδοτέων, των οικονομικών στοιχείων και των εκθέσεων αξιολόγησης ώστε να καταστεί δυνατός, όπως αναφέρουν, ο πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος της διαχείρισης των συγκεκριμένων κονδυλίων.

Πέρα όμως από το περιεχόμενο της ερώτησης, πολιτικά ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει ότι ο Παύλος Πολάκης εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικά ερείσματα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την απόφαση της ηγεσίας για τη διαγραφή του.