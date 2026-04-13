Εμφαση στην καθαριότητα από τον Δήμο Αποκορώνου

Iδιαίτερη έμφαση δόθηκε, κατά την περίοδο του Πάσχα στην καθαριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η λειτουργία αδειοδοτημένου ιδιωτικού χώρου στην περιοχή Φονέ για τη διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων.

1 από 5

Αναλυτικά σε γραπτή δήλωσή του ο Δήμαρχος Αποκορώνου αναφέρει «Τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, ο Αποκόρωνας απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι απλώς ένας τόπος — είναι μια ζωντανή κοινότητα με αξίες, με σεβασμό και με βαθιά ριζωμένη την έννοια της ευθύνης.

Θέλω, από καρδιάς, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους εκείνους που συνέβαλαν ώστε τα χωριά μας να παραμείνουν καθαρά, περιποιημένα και αντάξια της παράδοσης και της ιστορίας μας.

Στους εργαζόμενους της καθαριότητας, στους εθελοντές, στους προέδρους των κοινοτήτων, αλλά και σε κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη που έβαλε το δικό του λιθαράκι — αποδείξατε ότι όταν υπάρχει συνεργασία, το αποτέλεσμα τιμά όλους μας.

Όμως, η ευθύνη δεν τελειώνει με τις γιορτές.

Είναι ώρα να μιλήσουμε καθαρά.

Στον Αποκόρωνα πλέον λειτουργεί αδειοδοτημένος ιδιωτικός χώρος στην περιοχή Φονέ, όπου μπορούν να εναποτίθενται νόμιμα και με ασφάλεια τα ογκώδη απορρίμματα.

Αυτό αφορά κυρίως: εργολάβους,συνεργεία καθαρισμού, τεχνικά επαγγέλματα, ανακαινίσεις κάθε μορφής, Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για την ανεξέλεγκτη απόρριψη υλικών σε ρέματα, δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Η προστασία του τόπου μας δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση.

Και πρέπει να γίνει σαφές προς όλους:

Η νομοθεσία θα εφαρμοστεί.

Καλώ ιδιαίτερα τους αιρετούς, τους επαγγελματίες αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Να συμβάλουν ενεργά, να ενημερώνουν, να παρεμβαίνουν, να προστατεύουν.

Γιατί ο Αποκόρωνας δεν ανήκει σε κανέναν μας ατομικά —

ανήκει σε όλους μας συλλογικά.

Και κυρίως, ανήκει σε εκείνους που έρχονται.

Ας αποδείξουμε, με πράξεις και όχι με λόγια, ότι είμαστε άξιοι να τον παραδώσουμε καλύτερο.

Με σεβασμό στον τόπο, με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, και με πίστη στο μέλλον του Αποκόρωνα.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Χαράλαμπος Κουκιανάκης”