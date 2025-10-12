menu
Ελλάδα

«Έμεινε» πάλι ο Οδοντωτός, λόγω τεχνικού προβλήματος

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ακινητοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, η αμαξοστοιχία 1330, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train, ακινητοποιήθηκε στις 10:28 στην περιοχή Νιάματα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, συνοδευόμενος από τεχνικό προσωπικό της Hellenic Train, ο οποίος έφτασε στο σημείο στις 11:26, με σκοπό τη ρυμούλκηση της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης, η ρυμούλκηση δεν κατέστη δυνατή.

Οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτική Προστασία ενημερώθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία με εφεδρικό συρμό από το Διακοπτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής αποβίβαση και μετεπιβίβαση των 101 επιβατών.

Με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 13:50 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στο Διακοπτό. Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου, προσφέροντας νερά και αναψυκτικά.

Η Hellenic Train σημειώνει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της βρισκόταν δίπλα στους ταξιδιώτες, μεριμνώντας για την ασφάλειά τους, καθώς και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του περιστατικού.

Εξαιτίας του συμβάντος, δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1332, 1336, 1333 και 1337.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί θερμά τις αρχές για την άμεση συνδρομή τους, καθώς και το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία.

