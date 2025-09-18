menu
Έμεινε χαμηλά η Γκούσιν, στον τελικό η Κουλιτσένκο

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η παρουσία της Τατιάνας Γκούσιν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Η Ελληνίδα αθλήτρια έμεινε χαμηλά στον προκριματικό του ύψους, καθώς πέρασε το 1,83μ. με την πρώτη της προσπάθεια, αλλά στη συνέχεια έριξε τρεις φορές τον πήχη στο 1,88μ. και αποκλείστηκε, μένοντας στην 25η θέση στο σύνολο των δύο προκριματικών γκρουπ.

Το όριο πρόκρισης είχε οριστεί στο 1,97μ., αλλά ο προκριματικός δεν χρειάστηκε να πάει πάνω από το 1,92μ., το οποίο πέρασαν μόλις 11 αθλήτριες. Από κει και πέρα, υπήρξαν άλλες πέντε που είχαν περάσει το 1,88μ. χωρίς χαμένες προσπάθειες και αυτές προκρίθηκαν, για να συμπληρωθεί ένα 16μελές «παζλ» για τον τελικό. Ανάμεσα σε αυτές που πήραν το εισιτήριο με 1,88μ. ήταν η Κύπρια Ελενα Κουλιτσένκο, ενώ η συμπατριώτισσά της Στυλιάννα Ιωαννίδου είχε τρεις αποτυχημένες στο αρχικό ύψος (1,83μ.) και δεν κατατάχθηκε.

