menu
16.4 C
Chania
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ελβετία: Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά ανήλθε σε 41

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε χθες, Σάββατο, στα τραύματά του ανεβάζοντας σε 41 τον αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές.

“Ελβετός υπήκοος ηλικίας 18 ετών πέθανε στο νοσοκομείο της Ζυρίχης στις 31 Ιανουαρίου”, ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ σε ανακοίνωση που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ακριβώς έναν μήνα μετά την τραγωδία.

“Ο απολογισμός της πυρκαγιάς στο μπαρ ‘Le Constellation’ την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχεται πλέον σε 41 νεκρούς”, πρόσθεσε.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ήταν 40 νεκροί και 116 τραυματίες. Δεκάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους φέρουν σοβαρά τραύματα, εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται τις τελευταίες επτά ημέρες στην Ελβετία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο.

Στους 41 νεκρούς που ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών περιλαμβάνονται 23 Ελβετοί, εκ των οποίων ο ένας έχει επίσης γαλλική υπηκοότητα, και 18 ξένοι (οκτώ Γάλλοι μεταξύ των οποίων μια Γαλλοισραηλινοβρετανή, έξι Ιταλοί, μεταξύ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος).

Στους 115 τραυματίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 67 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, που είχε θύματα κυρίως εφήβους κα νέους ενήλικες, προκλήθηκε σύμφωνα με την έρευνα από σπίθες κεριών “συντριβάνι” που έπεσαν στο αφρώδες υλικό για απορρόφηση του ήχου στην οροφή του υπογείου του κτιρίου.

Η έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς, το αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες και να αναδείξει διάφορες ευθύνες.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για “ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια”.

Η ποινική έρευνα έχει επίσης στο στόχαστρο από την Τετάρτη δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν-Μοντανά, που παραδέχθηκε ότι είχε παραλείψει να κάνει ελέγχους ασφαλείας και πυρκαγιάς στο μπαρ από το 2019, ενώ αυτοί θα έπρεπε να είναι ετήσιοι.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum