Ελπίδες για καλή παραγωγή αλλά αγωνίες για την εξέλιξη και εµπορία της

Νίκος Μιχελάκης
» Απαιτείται έλεγχος ζιζανίων και ενδεχοµένως εφαρµογή αρδεύσεων

Ενώ στην Ισπανία,  προβληµατίζονται τι θα γίνει µε τις τιµές αν η παράγωγη τους είναι µεγάλη,  στην Ελλάδα περί αλλα,  τυρβάζουµε. Προέχει να αυξήσουµε τον ήδη αυξηµένο και πάντοτε επισφαλή Τουρισµό και µε περίεργες τεχνοκρατικές δεξιοτεχνίες  να περικόπτουµε πιστώσεις από τους ελαιοκαλιεργητες, να τις µεταφέρουµε στα λεγόµενα αποθέµατα από οπου επιτήδειοι τις υφαρπάζουν για την ….. «κτηνοτροφία»! 

  Ευτυχώς, η ανθοφορία της Ελιάς,  προς το παρόν  καίτοι κατά περιοχές και ελαιώνες  εµφανίζει   κάποια ανοµοιοµορφία,  εξελίσσεται οµαλά.

  Αναµένεται να δούµε και την επιτυχία της  καρπόδεσης, η όποια ήδη  άρχισε από εβδοµάδες σε κάποιες περιοχές,  αλλα δεν δείχνει προς το παρόν και τόσο επιτυχής!

Και µετά από όλα αυτά, µεγάλος πονοκέφαλος είναι οι τιµές οι οποίες δεν εξαρτώνται µόνο από την παραγωγή της Ελλάδας και της Ισπανίας. Εξαρτώνται από την παραγωγή της Τυνησίας και …. της Τουρκίας που πήραν  την σειρά µας στην παγκόσµια παραγωγή  και τώρα απειλούν και την εµπορία. Εποµένως, η διάθεση χύµα πρέπει να θεωρηθεί λήξασα και ο µονός τρόπος που µένει είναι να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, την  υπεροχή µας στον πολιτισµό και στην υγεία και  να προχωρήσουµε στην διάθεση επωνύµου τυποποιηµένου!

Οι φροντίδες παραγωγών  και φορέων

Γενικά η χρόνια δείχνει να είναι καλή αλλα δεν φαίνεται να  φτάνει  σε  επίπεδο  υπέρ πλούσιας όπως κάποιοι  την παρουσιάζουν

Από την άλλη πλευρά,  απαιτεί προσοχή και φροντίδες και από την πλευρά των παραγωγών και από την πλευρά των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Οι ελαιοπαραγωγοί, προέχει  να εξασφαλίσουν την απαραίτητη αυτή περιοδο εδαφική υγρασία, για την καλή καρποδεση καταστρέφοντας έστω και καθυστερηµένα τα άφθονα δυστυχώς σε πολλούς ελαιώνες ζιζάνια.

Παράλληλα πρέπει  αν χρειαστεί  να προβούν και σε κάποια άρδευση που θα είναι πιο ωφέλιµη  τώρα από ότι τον  Αύγουστο. Και εδώ χρειαζεται τα δικτυα αρδευσης να είναι ετοιµα από τους ΤΟΕΒ και τους  ∆ηµους που τα ελέγχουν.

 

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις
και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά άδεια του (nmixel@otenet.gr)

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

