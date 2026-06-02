Ελπίδες για καλή παραγωγή αλλά αγωνίες για την εξέλιξη και εµπορία της

» Απαιτείται έλεγχος ζιζανίων και ενδεχοµένως εφαρµογή αρδεύσεων

Ενώ στην Ισπανία, προβληµατίζονται τι θα γίνει µε τις τιµές αν η παράγωγη τους είναι µεγάλη, στην Ελλάδα περί αλλα, τυρβάζουµε. Προέχει να αυξήσουµε τον ήδη αυξηµένο και πάντοτε επισφαλή Τουρισµό και µε περίεργες τεχνοκρατικές δεξιοτεχνίες να περικόπτουµε πιστώσεις από τους ελαιοκαλιεργητες, να τις µεταφέρουµε στα λεγόµενα αποθέµατα από οπου επιτήδειοι τις υφαρπάζουν για την ….. «κτηνοτροφία»!

Ευτυχώς, η ανθοφορία της Ελιάς, προς το παρόν καίτοι κατά περιοχές και ελαιώνες εµφανίζει κάποια ανοµοιοµορφία, εξελίσσεται οµαλά.

Αναµένεται να δούµε και την επιτυχία της καρπόδεσης, η όποια ήδη άρχισε από εβδοµάδες σε κάποιες περιοχές, αλλα δεν δείχνει προς το παρόν και τόσο επιτυχής!

Και µετά από όλα αυτά, µεγάλος πονοκέφαλος είναι οι τιµές οι οποίες δεν εξαρτώνται µόνο από την παραγωγή της Ελλάδας και της Ισπανίας. Εξαρτώνται από την παραγωγή της Τυνησίας και …. της Τουρκίας που πήραν την σειρά µας στην παγκόσµια παραγωγή και τώρα απειλούν και την εµπορία. Εποµένως, η διάθεση χύµα πρέπει να θεωρηθεί λήξασα και ο µονός τρόπος που µένει είναι να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, την υπεροχή µας στον πολιτισµό και στην υγεία και να προχωρήσουµε στην διάθεση επωνύµου τυποποιηµένου!

Οι φροντίδες παραγωγών και φορέων

Γενικά η χρόνια δείχνει να είναι καλή αλλα δεν φαίνεται να φτάνει σε επίπεδο υπέρ πλούσιας όπως κάποιοι την παρουσιάζουν

Από την άλλη πλευρά, απαιτεί προσοχή και φροντίδες και από την πλευρά των παραγωγών και από την πλευρά των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Οι ελαιοπαραγωγοί, προέχει να εξασφαλίσουν την απαραίτητη αυτή περιοδο εδαφική υγρασία, για την καλή καρποδεση καταστρέφοντας έστω και καθυστερηµένα τα άφθονα δυστυχώς σε πολλούς ελαιώνες ζιζάνια.

Παράλληλα πρέπει αν χρειαστεί να προβούν και σε κάποια άρδευση που θα είναι πιο ωφέλιµη τώρα από ότι τον Αύγουστο. Και εδώ χρειαζεται τα δικτυα αρδευσης να είναι ετοιµα από τους ΤΟΕΒ και τους ∆ηµους που τα ελέγχουν.

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις

και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά άδεια του (nmixel@otenet.gr)