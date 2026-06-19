Ελπίδα για το αύριο!

Και τι δεν έχει δει, δεν έχει ζήσει ο παγκόσµιος πληθυσµός τα τελευταία χρόνια. Πολέµους µε ασταµάτητους βοµβαρδισµούς και θύµατα χιλιάδες αµάχους. Ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, υψηλό πληθωρισµό και οικονοµική στασιµότητα ως συνέπειες των πολέµων αυτών. Κορωνοϊό και άλλες επιδηµίες. Κλιµατική κρίση. Αλληλουχία καταστροφικών σεισµών, πληµµυρών και πυρκαγιών.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις µε τα µέτωπα του πολέµου και η οικονοµική ανισορροπία ως απόρροια έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδοµένα, όπως η παγκόσµια κοινότητα τα ήξερε και βάση αυτών λειτουργούσε.

Ζητούµενο είναι, όλα τούτα τα δεινά, να µην έχουν συνέχεια, να µην διαιωνίζονται.

Οι κοινωνίες θέλουν ειρήνη, πρόοδο, ευηµερία. Και προς αυτήν την κατεύθυνση ζητούν από τις κυβερνήσεις και τους ηγέτες τους να “εργάζονται” και να πορεύονται.

Και για να εστιάσουµε στα της Ελλάδας, οι πολίτες ζητούν ακριβώς αυτό: Ανάπτυξη και ευηµερία. Ζητούν τη στήριξη της Πολιτείας, για να µπορούν -λόγω της συνεχιζόµενης ακρίβειας και των συνεχών ανατιµήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες- να ανταπεξέρχονται στο αυξηµένο κόστος διαβίωσης και στις λοιπές -όχι και λίγες- υποχρεώσεις τους. Ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο!