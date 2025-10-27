Ελος: Θλίψη στην τοπική κοινωνία μετά το φονικό – Τι λένε κάτοικοι

Η επόμενη μέρα στο Ελος βρίσκει την κοινωνία σιωπηλή, με τη ζωή να επιστρέφει στην καθημερινότητα.
Ωστόσο, επικρατεί θλίψη για το φονικό που διέλυσε τη γιορτή καστάνου.
«Τη γιορτή μάς τη χαλάσανε κάποιοι. Η γιορτή είχε 700 άτομα. Ηταν και ντόπιοι και τουρίστες. Και ξαφνικά διαλύσανε τα πάντα. Περίπου 6.30, μόλις εγινε το συμβάν εφυγε ο κόσμος, διαλύσανε τα πάντα», μας λέει ο Γρηγόρης.
«Η γιορτή πήγαινε καλα. Οταν πήγα ήταν ξαπλωμένος ο άνθρωπος. Το πώς δεν ξέρω», λέει η Κρομίρα.
Οπως εγινε γνωστό το φονικό εγινε ενώ η γιορτή ήταν σε εξέλιξη. Δράστης φερεται ότι ειναι ενας 23χρονος ο οποίος πυροβόλησε 51χρονο συγγενή του.