Έλον Μασκ και Tesla

Από ποιες δεξαµενές σκέψεων πηγάζουν ιδέες που εµπνέουν ξένους να ενδιαφέρονται για τις ελληνικές συνιστώσες στον πληθυσµιακό της περίγυρο και στην οικονοµία της;

Ο Νοτιοαφρικανός την καταγωγή Αµερικανός δισεκατοµµυριούχος Έλον Μασκ ξεπέρασε τα 430 δισ.$ το 2024 λόγω της ανόδου των µετοχών της Tesla. Με ανάρτηση του στην πλατφόρµα «X», πρώην Twitter έδειξε το ενδιαφέρον του για τη χώρα µας µε σχόλιο του, τελευταίως, «Ο θάνατος της Ελλάδος».

Είναι η δεύτερη φορά που ο Μασκ ασχολείται µ’ εµάς. Η πρώτη µε την υπογεννητικότητα, όταν τον περασµένο Απρίλιο έγραφε ότι «η Ελλάδα βιώνει πληθυσµιακή κατάρρευση» και η δεύτερη µε την παιδεία, που είπε ότι 700 σχολεία είναι κλειστά. Έχει εκθρονίσει τον πλουσιότερο άνθρωπο Τζεφ Μπέζος της Amazon µε 108 δισ.$ κατά την εκτίµηση του Ινστιτούτου Κρατικών Ταµείων Πλούτου.

∆ύο πλατφόρµες η Tesla και η Starlink αλλάζουν τον τεχνολογικό χάρτη της Ελλάδος. Η µία συνδυάζει την τεχνολογία µε τις επενδύσεις. Επιδιώκει να αξιοποιήσει τους Έλληνες ταλαντούχους, να επιστρέψουν απ’ το εξωτερικό και να δηµιουργήσει κορυφαίους επιστήµονες. Στοχεύει σε προσλήψεις και επέκταση των δραστηριοτήτων της Tesla, όταν µαθαίνει ότι η ζήτηση για το δορυφορικό ίντερνετ Starlink αυξάνεται σε αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας, εκεί που υπάρχουν χαµηλές ταχύτητες σύνδεσης.

Η Tesla διατηρεί στη χωρά µας ιδιαίτερο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. (Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών) «∆ηµόκριτος». Απασχολεί 1000 περίπου ερευνητές, µηχανικούς Τεχνικούς και διοικητικό προσωπικό, όπου µελετάται η ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων, ώστε να αξιοποιηθεί το ελληνικό ταλέντο για τον σχεδιασµό καινούργιων ηλεκτροκινητήρων και να δοκιµαστούν νέα υλικά για τη χρήση τους στην εταιρεία του.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα της Tesla µε το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Ενεργώ – ∆ηµιουργώ – Καινοτοµώ». Σκοπός είναι η τεχνολογική αναβάθµιση και αξιοποίηση της έρευνας µέσω παρεµβάσεων για µικροµεσαίους και επιχειρήσεις, που έλαβαν «Σφραγίδα Αριστείας».