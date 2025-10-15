ΕΛΜΕΠΑ – Revitup: Μνημόνιο Συνεργασίας για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία στον τουρισμό

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και η εταιρεία RevitUp.Direct υπέγραψαν τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, Μνημόνιο Συνεργασίας στοχοθετώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, της έρευνας, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και των αναπτυξιακών και κοινωνικών δράσεων στον κλάδο του τουρισμού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η RevitUp.Direct με έδρα το Ηράκλειο και δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο και Τανζανία εξειδικεύεται σε Hotel Revenue Management, Online Sales & Distribution Management, Digital & Performance Marketing, Consulting και Training. Ξεχωρίζει για την καινοτόμο 360° ολιστική προσέγγισή της, που συνδυάζει τις παραπάνω υπηρεσίες με στόχο τη μετρήσιμη αύξηση της κερδοφορίας των συνεργατών της.

Η πρωτοβουλία για την υπογραφή του Μνημονίου ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ, το οποίο λειτουργεί ως επισπεύδον και συντονιστής της συνεργασίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά του ΕΛΜΕΠΑ: ο Πρύτανης Νίκος Κατσαράκης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διά Βίου Μάθησης, Καθηγητής Φώτιος Μαυροματάκης, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ. Βανέσσα Σημαντηράκη, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας, Καθηγητής Αλέξανδρος Αποστολάκης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκος Κουργιαντάκης, και ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης. Από την πλευρά της Revitup παρέστησαν οι κ.κ. Μηνάς Λιαπάκης (CGO & Co-Founder), Γιώργος Εργαζάκης (CEO & Co-Founder) και Ρένα Καρανικόλα (Human Resources Manager).

Κύριοι άξονες συνεργασίας:

• Ενίσχυση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Συμμετοχή στελεχών της αγοράς στη διδασκαλία, συν-σχεδιασμός σεμιναρίων, υποτροφίες, και ενίσχυση θέσεων πρακτικής άσκησης για φοιτητές/τριες.

• Δια Βίου Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Προγράμματα κατάρτισης μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΛΜΕΠΑ, workshops, mentoring και coaching.

• Έρευνα & Μεταφορά Τεχνογνωσίας: Κοινές εφαρμοσμένες έρευνες, συνεργασίες σε εθνικά/ευρωπαϊκά έργα, στήριξη επιστημονικών συνεδρίων.

• Αναπτυξιακές & Κοινωνικές Δράσεις: Μελέτες, προτάσεις ΕΣΠΑ, πρωτοβουλίες τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας και δράσεις ευαισθητοποίησης.

• Δικτύωση & Ενημέρωση: Κοινή προβολή δράσεων και παρουσία σε εθνικά/διεθνή fora.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας επισημοποιεί και διευρύνει την ήδη στενή σχέση μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ και της RevitUp.Direct, και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και την τουριστική επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την εφαρμοσμένη έρευνα και την εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ΕΛΜΕΠΑ στηρίζει και φιλοξενεί το 5ο Revenue Masterclass, με τίτλο: Hotel Revenue through Digital Marketing Synergy: A Masterclass for Strategic Growth, το οποίο διοργανώνεται από τη RevitUp.Direct την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του κλειστού γυμναστηρίου «Μάρκος Καραναστάσης»»