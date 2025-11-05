menu
ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ για την κινητοποίηση στο λιμάνι της Σούδας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κοινή ανακοίνωση για την κινητοποίηση στην Σούδα κατά την οποία προκλήθηκαν επεισόδια εξέδωσε η ΕΛΜΕ Χανίων και ο ΣΕΠΕ Χανίων. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση ««Ούτε στα Βορίζια τόση Αστυνομία» αυτή την φράση χρησιμοποιούσαν αρκετοί διαδηλωτές το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, όπου το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο “Crown Iris” έφτασε στην πόλη μας.
Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο δεν μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ αλλά στρατιώτες που κάνουν διάλειμμα από τις δολοφονίες. Αποτελεί κομμάτι μιας συστηματικής προσπάθειας ξεπλύματος της γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη, μέσω του τουρισμού. Στα Χανιά ζούμε, ξέρουμε από τουρίστες. Είναι δυνατόν να ονομάζονται τουρίστες αυτοί που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και τα βίντεο τους έχουν καταγράψει να φωνάζουν “Θανατος στους Άραβες” και “Η Γάζα είναι νεκροταφείο” ή να επιτίθενται σε καταστηματάρχες, όπως στον Άγιο Νικόλαο;
Τα σωματεία μας συμμετείχαν στην συγκέντρωση για να διατρανώσουν ότι οι συγκεκριμένοι στρατιώτες είναι ανεπιθύμητοι! Ήταν η ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης από δασκάλους και καθηγητές προς τον Παλαιστινιακό Λαό για τα τουλάχιστον 20.000 παιδιά που έχουν δολοφονηθεί στην Γάζα. Ήμασταν εκεί γιατί είναι καθήκον μας να διδάσκουμε την Ειρήνη των Λαών στα παιδιά και την καταγγελία οποιασδήποτε γενοκτονίας, όπως αυτής που διέπραττε η Γερμανία απέναντι και στους Εβραίους στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως αυτή που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ τώρα απέναντι στους Παλαιστίνιους.
Η ελληνική κυβέρνηση, πιστή στη πολιτική εξυπηρέτηση των ΗΠΑ – Ισραήλ διάθεσε πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη για να εξασφαλίσει τι αραγε; την αναψυχή;;!! των δήθεν τουριστών! Απολύτως αναίτια όπως φαίνεται άλλωστε σε δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έκανε χρήση χημικών, ξυλοκόπησε διαδηλωτές ενώ μάλιστα προχώρησε και στην σύλληψη δύο συναδελφισσών τα οποία είναι μέλη των σωματείων μας. Οι συναδέλφισσες αφέθηκαν ελεύθερες μετά από παρέμβαση των σωματείων και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν για τις ανυπόστατες κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν.
Υπενθυμίζουμε ότι, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία δεν σταμάτησε να βομβαρδίζει την Γάζα, να σκοτώνει αμάχους και να προωθείται στην Δυτική Όχθη. Η γενοκτονική πολιτική του κράτους-δολοφόνου συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο ακόμα υπάρχει κατοχή. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη.
Απαιτούμε την άμεση παύση της δίωξης των δυο συναδελφισσών μας, καθώς οι κατηγορίες που η αστυνομία τους αποδίδει είναι στημένες / ανυπόστατες και εξυπηρετούν μόνο την προσπάθεια δικαιολόγησης της άγριας καταστολής και των χημικών, του ξυλοδαρμού και του τραυματισμού τους.
Η τρομοκρατία που ασκεί η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στο κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, που καταγγέλλει τη συνεργασία της με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και τον καταζητούμενο για εγκλήματα πολέμου Νετανιάχου, δεν μας τρομάζει.

– Να σταματήσει τώρα η συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ και η στήριξή στη γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη.
– Λευτεριά στην Παλαιστίνη!»

