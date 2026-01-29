ΕΛΜΕ Χανίων: Στάσεις εργασίας κατά της αξιολόγησης

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χανίων ανακοίνωσε ότι κηρύσσει συμπληρωματικά στην απόφαση της ΟΛΜΕ, διευκολυντικές στάσεις εργασίας μίας, δύο ή τριών ωρών, από την Δευτέρα 2/2 έως και την Παρασκευή 27/2/2026 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ.), ώστε μαζί με αυτές που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ (3ωρες στάσεις), να καλυφθούν οι συνάδελφοι για όλη τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου.

Στην απόφασή της η ΟΛΜΕ «σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)».