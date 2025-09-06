menu
Τοπικά

ΕΛΜΕ Χανίων προς Δήμους: Ξενοδοχεία ή δημοτικά κτήρια για τη στέγαση εκπαιδευτικών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αίτημα στους Δήμους των Χανίων για την άμεση επίλυση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί, κοινοποίησε πως αποφάσισε και απέστειλε η ΕΛΜΕ Χανίων. Στην τελευταία συνεδρίαση που συζητήθηκε το ζήτημα (για νεοδιόριστους και αναπληρωτές), η ΕΛΜΕ αποφάσισε για το αίτημα αλλά και για την πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες του ν. Χανίων για ενοικίαση των ακινήτων τους σε εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικά, το κείμενο του αιτήματος αναφέρει:

«Είναι γνωστό το πολύ μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού που μαστίζει τους εκπαιδευτικούς του νομού Χανίων. Ο εκρηκτικός συνδυασμός των ιδιαίτερα χαμηλών μισθών – o φετινός νεοδιόριστος ξεκινάει με μισθό μόλις 795 ευρώ για τον 1ο χρόνο! – της ακρίβειας και της υπερτουριστικοποίησης έχει κάνει το ζήτημα “μόνιμο πονοκέφαλο” για τον κλάδο. Η ΕΛΜΕ Χανίων πέραν της ανάδειξης του ζητήματος κεντρικά, όπου κινητοποιείται διεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς, προσπαθεί να βρει και πολύ άμεσους τρόπους ανακούφισης των μελών του σωματείου. Υπενθυμίζουμε το αίτημά μας προς τους Δήμους του νομού Χανίων είτε να νοικιάσουν κάποια ξενοδοχειακή μονάδα από 1/9 έως 30/6 για να δοθεί δωρεάν στους αναπληρωτές για να διαμένουν, είτε να βρεθεί κάποιο δημοτικό κτίριο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάλυμα. Εκτιμούμε ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Είμαστε διαθέσιμοι για συνάντηση με την δημοτική αρχή. Επίσης επιθυμούμε το ζήτημα να συζητηθεί στο Δημοτικό σας Συμβούλιο. Ευχαριστούμε εκ τω προτέρων».

Πρόσκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Στην σχετική πρόσκληση, συμπληρώνει: «Ταυτόχρονα πέραν των διεκδικήσεων για επιστροφή 13ου – 14ου μισθού, αυξήσεις στους μισθούς μέσω απεργιακών διεκδικήσεων, συμμετείχαμε στην έρευνα για το συγκεκριμένο ζήτημα που διεξήγαγε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (παράρτημα Χανίων).
Η ΕΛΜΕ Χανίων δεσμεύεται ότι θα πάρει ευρύτερες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα. Έχοντας αναδείξει το πρόβλημα και όντας χαμηλόμισθοι, καλούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν κάποιο σπίτι και θέλουν να το νοικιάσουν σε κάποιον εκπαιδευτικό με λογικό ποσό για ενοίκιο, να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα που να αφορά το ακίνητο τους. https://docs.google.com/forms/d/1A6R8vKKww3L6PZ3lSD-KvEH3iUNjannI4fm9detl0jo/edit Η ΕΛΜΕ Χανίων στην συνέχεια, θα φέρει σε επαφή συναδέλφους και συναδέλφισσες που θα
απευθυνθούν στο σωματείο και αναζητούν κατοικία με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών».

