ΕΛΜΕ Χανίων: Μαθητής γρονθοκόπησε εκπαιδευτικό – Στο Νοσοκομείο ο καθηγητής

Σε νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε προ ημερών σε σχολείο των Χανίων, αναφέρεται με ανακοίνωσή της σήμερα Δευτέρα (9/2) η Ενωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, συνάδελφος προχώρησε –όπως όφειλε– σε παρέμβαση για να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τους χώρους του σχολείου, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και παιδαγωγική υπευθυνότητα.

Τότε δέχθηκε από τον μαθητή επίθεση, αρχικά με γρονθοκτυπήματα στο πρόσωπο και στην συνέχεια αφού είχε πέσει κάτω, με κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώματός του. Ο συνάδελφος πήγε στο νοσοκομείο.

Το φαινόμενο της σχολικής βίας, δεν είναι καινούργιο στην μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς σοβαρά επεισόδια σημειώνονται σε πολλά σχολεία του νομού.

Η ΕΛΜΕ Χανίων με ανακοινώσεις της, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η χειροτέρευση των όρων του “κοινωνικού συμβολαίου” (πχ γονείς που δουλεύουν 2 η 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα ή 12,13 ώρες εργασίας ) είναι η αιτία του προβλήματος. Τονίζεται επίσης η απουσία παρεμβάσεων και οι σοβαρές ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων».

