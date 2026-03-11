Ελληνόκτητο ένα από τα τρία πλοία που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

Έκδηλη είναι η ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα μετά την επίθεση στα τρία εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, το πρωί της Τετάρτης (11/03).

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τελευταίες, επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το ένα από τα πλοία είναι ελληνόκτητο και φέρεται να χτυπήθηκε από κάποιο βλήμα ή ρουκέτα άγνωστης προέλευσης, περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι.

Αν και παραμένει άγνωστος ο αριθμός του πληρώματος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες, ενώ παρά το γεγονός πως αρχικά είχε γίνει λόγος για μεγάλη υλική ζημιά, αυτή τελικά είναι «ήσσονος σημασίας» και το πλοίο πλέει αυτοδύναμα κοντά στο Ντουμπάι.

Το φορτηγό πλοίο / bulk carrier μεταφοράς χύμα φορτίου 83.000 μετρικών τόνων, που έπλεε υπό τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ, χτυπήθηκε στο κύτος, το ύψος του αμπαριού.

Νωρίτερα, η υπηρεσία UKMTO, η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, έλαβε αναφορές για επίθεση στον Περσικό Κόλπο, περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν το πρωί της Τετάρτης (11/03).

Ένας πύραυλος χτύπησε το ταϊλανδέζικο φορτηγό πλοίο Mayuree Naree στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Οι Αρχές αναζητούν τρία αγνοούμενα μέλη πληρώματος, μετά τη διάσωση 20 ατόμων από το ναυτικό του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτικών της Ταϊλάνδης.

Ένα δεύτερο φορτηγό πλοίο (το ελληνόκτητο) επλήγη επίσης από βλήμα 50 μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με την UKMTO. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ αναφορά υπήρχε και για ένα τρίτο φορτηγό πλοίο που υπέστη μερική ζημιά στο κύτος του, παραμένοντας όμως ναυτικά ικανό να συνεχίσει το ταξίδι του.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιος εκτόξευσε τα βλήματα. Ωστόσο, το Ιράν έχει δηλώσει ότι ελέγχει τη ναυτική δίοδο, η οποία αποτελεί κρίσιμη οδό για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου, και έχει απειλήσει ότι θα πλήξει οποιοδήποτε πλοίο τη διασχίσει.

Οι επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ μέχρι σήμερα

Περί τα είκοσι εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ ή πέριξ αυτού έχουν δεχθεί επίθεση από τη έναρξη του ντε φάκτο αποκλεισμού του από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Τα μισά περιστατικά αφορούν τάνκερ τα οποία, σε κανονικές συνθήκες διαπλέουν σε μεγάλους αριθμούς το στενό από όπου διέρχεται το 20% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που διακινείται δια θαλάσσης παγκοσμίως.

Τουλάχιστον δέκα τάνκερ έχουν γίνει στόχος ή έχουν αναφέρει επίθεση από την αρχή της σύρραξης μέχρι τις 11 Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organisation, IMO) και τις ιρανικές αρχές.

Επτά από αυτά έστειλαν ειδοποίηση στην UKMTO, η οποία τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο περιστατικών στην περιοχή του Κόλπου: τα Skylight, MKD Vyom, Hercules Star, Ocean Electra, Stena Imperative, Libra Trader, Sonangol Namibe.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις με drones κατά άλλων τριών τάνκερ κατονομάζοντάς τα ως Athe Nova, Prima και Louis P. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν διασταυρωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Οι επιθέσεις έχουν διακόψει τελείως την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ.

«Εμπορικά συμφέροντα»

Τέσσερα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ένα ρυμουλκό, ένα γεωτρητικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο έχουν επίσης αναφέρει στην UKMTO εκρήξεις, πλήγματα ή ύποπτες δραστηριότητες στην περιοχή.

Σήμερα ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης έγινε στόχος επίθεσης, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Ταϊλάνδης διευκρινίζοντας ότι διεξάγονται επιχειρήσεις για την διάσωση τριών αγνοούμενων μελών του πληρώματος.

Ορισμένα από τα πλοία και τα φορτία που δέχθηκαν επίθεση «πιθανόν να συνδέονται με δυτικά εμπορικά συμφέροντα, κυρίως αμερικανικά και βρετανικά», σημειώνει το Joint Maritime Information Center (JMIC).

«Αλλά πολλές επιθέσεις κατευθύνθηκαν κατά πλοίων χωρίς καμία επιβεβαιωμένη σχέση με Αμερικανούς ή Ισραηλινούς ιδιοκτήτες, σε μία ένδειξη ότι οι επιθέσεις ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των αυστηρά δυτικών στόχων», τονίζει JMIC.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό του IMO, τουλάχιστον έξι ναυτικοί και ένα λιμενικός υπάλληλος έχουν χάσει την ζωή τους και ένα ναυτικός παραμένει μέχρι σήμερα αγνοούμενος.

Ναρκοθέτηση

Οι προθέσεις του Ιράν – που εξάγει το πετρέλαιό του μέσω των Στενών του Ορμούζ – δεν είναι ευανάγνωστες και οι δηλώσεις Τεχεράνης είναι αντιφατικές.

Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε τις αρχές της περασμένης εβδομάδας με πυρπόληση κάθε πλοίο που θα προσπαθήσει να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ και με αποκλεισμό των πετρελαϊκών εξαγωγών.

Όμως, τρεις ημέρες μετά, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κλείσει το Στενό.

Χθες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεωτέρας».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σοβαρές στρατιωτικές επιπτώσεις, αν το Ιράν αποφάσιζε να ναρκοθετήσει «για κάποιο λόγο» το Στενό του Χορμούζ, αν και δεν είχε κανένα στοιχείο για ναρκοθέτηση της περιοχής από την Τεχεράνη.

Στη συνέχεια, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την καταστροφή 16 ιρανικών πλοίων ναρκοθέτησης «κοντά στο Στενό».

φωτ.: (AFP PHOTO / ROYAL THAI NAVY)