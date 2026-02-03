menu
Ελληνας συνελήφθη για απόπειρα σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία στο Αμβούργο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε οικισμό της Ροδόπης εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το πρωί ο Ελληνας που είναι ύποπτος μαζί με έναν Ρουμάνο για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: «Καθημερινή», πρόκειται για έναν 55χρονο ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης των γερμανικών Αρχών.

Κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του υπόπτου βρέθηκαν έξι κινητά, τρία USB, μία κάρτα sim, ενας σκληρός δίσκος και 19 βιβλιάρια τράπεζας. Τα πειστήρια παραδόθηκαν στις γερμανικές Αρχές.

Οι έρευνες για τον εν λόγω άνδρα, ο οποίος εργαζόταν εποχιακά στο λιμάνι του Αμβούργου, είχαν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2025, με το ένταλμα σύλληψης να έχει εκδοθεί από τις 10 του ίδιου μήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη σύλληψη των δύο υπόπτων -ο ένας Ελληνας και ο άλλος Ρουμάνος- οι οποίοι φέρεται να ενεπλάκησαν σε απόπειρα σαμποτάζ κατά γερμανικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι του Αμβούργου προχώρησαν οι Αρχές της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας σε επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Eurojust.

Οι δύο ύποπτοι, που εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, φέρεται να επιχείρησαν πράξεις δολιοφθοράς μέσα στο 2025. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται ότι έριξαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στους κινητήρες πλοίων του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, ότι τρύπησαν γραμμές παροχής πόσιμου νερού, αφαίρεσαν τάπες δεξαμενών καυσίμων και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurojust, οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα πλοία και να καθυστερήσουν τον απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις του γερμανικού ναυτικού.

Οι έρευνες για την απόπειρα του σαμποτάζ βρίσκονται σε εξέλιξη.

