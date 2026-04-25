««Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία»: Οι συμφωνίες και τα μηνύματα των δύο ηγετών

Η ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας ήταν μεταξύ των συμφωνιών που υπέγραψαν οι δύο χώρες κατά την επίσκεψη του Εμμ. Μακρόν στην Αθήνα.

Το σύνθημα: «Ελλάς – Γαλλία – Συμμαχία» είπε στα ελληνικά ο Εμανουέλ Μακρόν, από το Προεδρικό Μέγαρο.

Το μεσημέρι του Σαββάτου στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντηση στο πλαίσιο της οποίας υπεγράφη, μεταξύ άλλων, ευρεία στρατηγική συμφωνία που αναβαθμίζει και εμβαθύνει περαιτέρω τις ελληνογαλλικές σχέσεις.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η νέα ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας -Γαλλίας σηματοδοτεί μια πολυεπίπεδη συνεργασία που εκτείνεται πέρα από τον τομέα της άμυνας, καλύπτοντας την οικονομία, την πολιτική προστασία, το μεταναστευτικό, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συμφωνία ενισχύει την ασφάλεια της χώρας, αναβαθμίζει τη γεωπολιτική της θέση και δημιουργεί νέες οικονομικές ευκαιρίες και συνέργειες σε κρίσιμους τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια.

Παράλληλα, Ελλάδα και Γαλλία διαμορφώνουν κοινό άξονα στη Μεσόγειο, με σταθερή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και την πολυμέρεια, ενισχύοντας τα ελληνικά επιχειρήματα σε διεθνές επίπεδο.

Η συμφωνία προβλέπει στενότερο συντονισμό των δύο χωρών στην ΕΕ, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, καθώς και συνεργασία στη φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση των διακινητών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην παιδεία, με κοινές δράσεις και προγράμματα.

Ταυτόχρονα, ανανεώνεται η ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, του 2021. Η ανανέωση ισχύει για πέντε χρόνια και υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών. Στη συνέχεια η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτόματα ανά 5ετία, εκτός αν κάποιο από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Υπογραφή εννέα συμφωνιών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με τους υπουργούς των δύο χωρών, υπέγραψαν σειρά συμφωνιών που αφήνουν σαφές γεωπολιτικό και στρατηγικό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κυρίαρχη όλων είναι η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας του Σεπτεμβρίου 2021, η οποία είχε υπογραφεί στο Ελιζέ και αποτέλεσε το πρώτο βήμα στη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωση.

Παράλληλα, οκτώ επιμέρους συμφωνίες αναδεικνύουν το εύρος της ελληνογαλλικής συμμαχίας, διευρύνοντας το φάσμα συνεργασίας σε ασφάλεια, εκπαίδευση, έρευνα, ενέργεια και ψηφιακές τεχνολογίες. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι συμφωνίες αυτές καθιστούν την Ελλάδα πιο ασφαλή, αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική της θέση και δημιουργούν νέες οικονομικές ευκαιρίες και συνέργειες.

Στις κοινές δηλώσεις, οι δύο ηγέτες έστειλαν σαφή μηνύματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι Ελλάδα και Γαλλία «απέδειξαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη και όχι στα λόγια», αναφερόμενος στη στάση των δύο χωρών στην Κύπρο. Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε: «Αν αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας», επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει στη Ρωμαϊκή Αγορά και στο επίσημο δείπνο της προηγούμενης ημέρας.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία καθώς και τα μεγάλα ζητήματα που ανοίγονται για την ΕΕ, με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα. Και οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη η Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική και να ενισχύσει την αυτονομία της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα Στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πρέπει να επιστρέψουμε στο status quo πριν από τον πόλεμο» και να ακολουθηθεί η διπλωματική οδός για το άνοιγμα των Στενών, θέση που επανέλαβε και ο Γάλλος πρόεδρος, συνδέοντάς την με την ενεργειακή σταθερότητα και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Στις δηλώσεις τους, οι δύο ηγέτες στάθηκαν και στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, με τον Μακρόν να τονίζει ότι «είναι αδιαπραγμάτευτη» και ότι «θα υλοποιηθεί στην πράξη», όπως συνέβη στην περίπτωση της Κύπρου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ και να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Όπως είπε, η Ελλάδα,ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει θέσει το ζήτημα αυτό ως υψίστης σημασίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, από το Προεδρικό Μέγαρο, υπογράμμισε στα ελληνικά το σύνθημα «Ελλάς–Γαλλία, συμμαχία», τονίζοντας την αμοιβαία υποστήριξη και τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας που έχουν σφυρηλατηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε στον Πειραιά, όπου τον υποδέχθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Οι δύο ηγέτες επιθεώρησαν το άγημα, ενώ ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι Ελλάδας και Γαλλίας. Την ίδια στιγμή, γαλλικά Rafale πετούσαν πάνω από τον αττικό ουρανό, υπενθυμίζοντας την καθοριστική ενίσχυση της ελληνικής άμυνας και από αέρος.