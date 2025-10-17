menu
Περιβάλλον

ΕΛΚΕΘΕ: «Το Λεοντόψαρο ςτη Μεςόγειο III: Μετατρέποντασ την Ειςβολή ςε Ευκαιρία»

Το τρίτο συμπόσιο με τίτλο «Το Λεοντόψαρο στη Μεσόγειο Θάλασσα», το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Elafonisos Eco, το CIESM (Επιτροπή Επιστημών της Μεσογείου), το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Πανεπιστήμιο Γαστρονομικών Επιστημών (UNISG-Ιταλία), πραγματοποιήθηκε στο Μονακό από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΕΛΚΕΘΕ «το συμπόσιο φιλοξενήθηκε στο Stelios Philanthropic Foundation και το εστιατόριο Marius. Παρευρέθηκαν η Αυτού Υψηλότητα, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό, ο οποίος απηύθυνε μια ισχυρή έκκληση για δράση προκειμένου να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο, καθώς και ο κ. Στέλιος Χατζηιωάννου που παρουσίασε τις δράσεις της εταιρείας Easy και του ομώνυμου ιδρύματος.

Το συμπόσιο συγκέντρωσε περισσότερους από 50 εμπειρογνώμονες από 11 χώρες, οι οποίοι εκπροσώπησαν ερευνητικά ιδρύματα, τους τομείς της αλιείας, της γαστρονομία, των επιχειρήσεων και του τουρισμού, καθώς και φορείς χάραξης πολιτικής. Σε διάστημα τριών ημερών, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ιδέες, μοιράστηκαν δεδομένα και συζήτησαν πώς να μετατρέψουν την εισβολή του Pterois miles (λεοντόψαρο) σε μια Μεσογειακή ευκαιρία για καινοτομία, συνεργασία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., του Επιμελητηρίου Χανίων, της Αναπτυξιακής Λασιθίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. παρουσίασε νέα ευρήματα που προσέφεραν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά ζωής του λεοντόψαρου, όπως το περιεχόμενο του πεπτικού συστήματος, η ανάλυση της δίαιτας, η ανάπτυξη, η αναπαραγωγή και η συμπεριφορά του, που θα συμβάλλουν στον σχεδιασμό μελλοντικών στοχευμένων στρατηγικών παρακολούθησης και αξιοποίησης του είδους.
«Η αλιεία χωροκατακτητικών ειδών για τη δημιουργία νέων αγορών τροφίμων μπορεί τόσο να μειώσει την πίεση στα αυτόχθονα ιχθυαποθέματα όσο και να αποκαταστήσει την ισορροπία στη θαλάσσια τροφική αλυσίδα», δήλωσε η Laura Giuliano, Γενική Διευθύντρια του CIESM.

«Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, η Μεσόγειος μπορεί να μετατρέψει μια βιολογική πρόκληση σε ευκαιρία για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας», πρόσθεσε η Δρ. Μαρία Θ. Στουμπούδη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

«Η αποστολή μας είναι να συνδέσουμε τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη δράση, δείχνοντας ότι η προστασία της Μεσογείου μπορεί επίσης να δημιουργήσει οικονομική και πολιτιστική αξία», δήλωσε ο Enrico Toja, Πρόεδρος της Elafonisos Eco. «Αυτό το έργο δεν αφορά μόνο τη θάλασσα. Αφορά την καινοτομία, την κοινότητα και τη δέσμευση της Ευρώπης για την οικοδόμηση μιας αναγεννητικής γαλάζιας οικονομίας».

Το συμπόσιο ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα αισιοδοξίας και συνεργασίας: Η αντιμετώπιση της εισβολής των λεοντόψαρων θα απαιτήσει μια συλλογική μεσογειακή προσπάθεια που θα γεφυρώνει την επιστήμη, την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τον πολιτισμό, προσφέροντας παράλληλα μια σπάνια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε την αλιεία, να ενδυναμώσουμε τις παράκτιες κοινότητες και να προωθήσουμε μια αναγεννητική γαλάζια οικονομία σε όλη την περιοχή»

