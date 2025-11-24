Ελιά και Λάδι στη Λογοτεχνία και στη Ζωγραφική

» Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης

(Επιµέλεια δρ Νίκος Μιχελάκης)

«Έφτασ’ ο καιρός, καλέ µου, που πέφτουν οι ελιές και τα λιόφυτα θα πιάσουν, πάλι οι κοπελιές» ακούγεται στ’ αυτιά πολλών (Κ. Μουντάκης).

Η ελιά και το λάδι είναι διαχρονικά δεµένα µε τη ζωή και τον πολιτισµό της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Κρήτης. Η παρουσία τους στον ελληνικό χώρο χάνεται στα βάθη του χρόνου. Είναι στενά συνδεµένα µε τη µυθολογία, την ιστορία και την παράδοση, αλλά και τις τέχνες, από τότε που τα ίχνη του ανθρώπινου πολιτισµού αποτυπώνουν την παρουσία τους στον πλανήτη.

Σηµαντική είναι η περιβαλλοντική και κοινωνική σηµασία της ελιάς, όπως και η υγιεινή και γευστική αξία του ελαιολάδου.

∆έντρο ιερό, πολύτιµο και αγαπηµένο, η ελιά έχει σηµαδέψει τον ελληνικό πολιτισµό και έχει αποτελέσει κεντρικό θέµα παλαιών και νεότερων λογοτεχνών.

Ο Επιστηµονικός Σύµβουλος Σ.Ε.∆.Η.Κ. ∆ρ. Νίκος Μιχελάκης και, ως ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς εν υπηρεσία, αλλά και για είκοσι πέντε έτη ως συνταξιούχος, έχει εµβαθύνει τις µελέτες του σε όλους τους τοµείς και έχει αρκετές εκδόσεις σχετικές µε την ελιά και το λάδι.

Ενηµερώνει το αναγνωστικό κοινό από τις στήλες των «Χανιώτικων Νέων» για όλες τις δράσεις του Σ.Ε.∆.Η.Κ. Ο λαός έχει ταυτίσει τον αγαπητό φίλο Νίκο µε το λάδι και την ελιά.

Έχω στα χέρια µου δύο βιβλία του Σ.Ε.∆.Η.Κ. Το ένα έχει τίτλο «ΕΛΙΑ και ΛΑ∆Ι ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, Ιστορία-Παράδοση-Πολιτισµός, Ποιότητα-Υγεία-Οικονοµία» και το άλλο «ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑ∆Ι στη Λογοτεχνία και Ζωγραφική 2020/21».

Στο τελευταίο αυτό έργο παρατίθενται είκοσι εννέα (29) αποσπάσµατα από έργα διαπρεπών Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων, ύµνοι στην ελιά και το λάδι, στα οποία είναι η κύρια πηγή έµπνευσης. Κωστή Παλαµά, Ιωάννη Πολέµη, Ανδρέα Κάλβου, Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, Κων/νου Τσάτσου, Γεωργίου ∆ροσίνη, Παντελή Πρεβελάκη και πολλών άλλων.

Παρατίθενται επίσης διάσηµα έργα ζωγραφικής από τη µινωική περίοδο, αλλά και έργα νεώτερων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, που έχουν ως θέµα την ελιά και την καλλιέργειά της.

Έχοντας υπόψη του όλα αυτά τα έργα λογοτεχνών και ζωγράφων, ο Σ.Ε.∆.Η.Κ. (διάβαζε ∆ρ. Νίκος Μιχελάκης), προχώρησε σε σχετικό διαγωνισµό στον οποίο συµµετείχαν πενήντα τέσσερα (54) άτοµα για τη Λογοτεχνία και εβδοµήντα πέντε (75) για τη Ζωγραφική.

Με αυτή τη δράση ζητούµενη είναι η ευαισθητοποίηση στις πανανθρώπινες αξίες, που συµβολίζει το δέντρο της ελιάς και το ελαιόλαδο, που είναι δεδοµένες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Συγχαρητήρια σε όλους και όλες που συµµετείχαν στους διαγωνισµούς και ιδιαίτερα σε αυτούς που βραβεύτηκαν µε την Πλακέτα Μινωικής Ελιάς, µε τη διάκριση ΧΡΥΣΗ-ΑΡΓΥΡΗ-ΧΑΛΚΙΝΗ και σε αυτούς που διακρίθηκαν µε ΕΠΑΙΝΟ. Αρκετοί είναι γνωστοί και φίλοι από τα Χανιά, το Ρέθυµνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, αλλά και εκτός Κρήτης. Σεβόµενος τον χώρο της φιλόξενης εφηµερίδας µας δεν αναφέρω πολλά ονόµατα.

Ενδεικτικά θα αναφέρω τους πρώτους και τους τελευταίους στίχους από το ποίηµα «Προσκυνώ τη χάρη σου, Ελαία» του Γεωργίου Φρυγανάκη, φιλόλογου και συγγραφέα από το Ρέθυµνο, που βραβεύτηκε µε Χρυσή Πλακέτα Μινωικής Ελιάς:

Κόρη ασηµοπράσινη,

Χιλιοτραγουδισµένη,

πασίχαρη και ταπεινή

και τρισευλογηµένη

Ελαία, Ελιά ή και Ελέ,

βαθιές οι ρίζες σου στη γη,

στο θρύλο, την παράδοση, την ιστορία!

[…]

φιγούρα εµβληµατική

του κρητικού, ελλαδικού

και µεσογειακού τοπίου µας,

σκύβω ευλαβικά µπροστά σου

και προσκυνώ τη Χάρη σου!

Θα παραθέσω επίσης δύο ζωγραφικά έργα, βραβευθέντα µε Χρυσή Πλακέτα Μινωικής Ελιάς σε µαθητές:

1. Σωµαράκης Μανόλης, Ιεράπετρα, «Το µάζεµα της Ελιάς τα παλιά χρόνια» (φωτ. 2)

2. Λαµπρινίδου Χαρά, Ηράκλειο, «∆ιάλειµµα από τη δουλειά» (φωτ. 3) Κλείνοντας θα παραθέσω µία φωτογραφία της µοναδικής «Χρυσολιάς», που βρίσκεται στον οµφαλό της επαρχίας Αποκορώνου, στους Αγίους Πάντες, στου Μπαµπαλή το Χάνι, δίπλα στην εθνική οδό. Το δέντρο αυτό δεν έχει συµπεριληφθεί στα Μνηµειακά Ελαιόδεντρα λόγω αδιαφορίας «πάντων ηµών»… (φωτ. 4) Καµαροχαίροµαί σας!

*Ο Πέτρος Πανηγυράκης είναι ∆άσκαλος