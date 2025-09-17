Ελεύθερος με όρο ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για βιασμό

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για βιασμό. O ίδιος φαίνεται ότι διατηρούσε περιστασιακά σχέση με την 20χρονη.

Η δίωξη που του απαγγέλθηκε στηριζόταν στα όσα κατέθεσε στην αστυνομία η νεαρή γυναίκα η οποία ανέφερε ότι ο 26χρονος κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων μαζί της σε ξενοδοχείο, έγινε βίαιος- παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, όπως επίσης και ότι προηγουμένως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Απολογούμενος ο 26χρονος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε τις πράξεις, υποστηρίζοντας ότι η 20χρονη τον κατήγγειλε ψευδώς για εκδικητικούς λόγους που άπτονται ιδιοτελών συμφερόντων.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την 20χρονη.