Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου αγοριού στη Σαντορίνη

Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 5χρονου αγοριού στην Σαντορίνη.

Όπως μεταδίδει ΕΡΤ, η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 5 ετών παιδί από την Ινδία, συνεχίζονται.

Η επί του πεδίου η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.