Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Ελεύθεροι με όρους οι 5 κατηγορούμενοι για την επίθεση σε 16χρονο με οπαδικά κίνητρα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι πέντε νεαροί που κατηγορούνται για την επίθεση με οπαδικά κίνητρα εις βάρος 16χρονου, τον προηγούμενο μήνα, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, o ανήλικος επέστρεφε στο σπίτι του, όταν τον προσέγγισαν είκοσι δίκυκλα με οπαδούς που προέρχονταν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Κατά την ίδια δικογραφία, ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, ενώ οι δράστες επιχείρησαν να βγάλουν την μπλούζα του που είχε διακριτικά άλλου αθλητικού συλλόγου.

Για εμπλοκή στην επίθεση ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομική έρευνα πέντε άτομα, ανάμεσά τους ένας ανήλικος. Στις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, μόνο ο ανήλικος φέρεται να αποδέχθηκε την εμπλοκή του στην επίθεση, αρνούμενος όμως ότι προσπάθησε να αποσπάσει την μπλούζα και υποβαθμίζοντας την ένταση των χτυπημάτων, ενώ οι υπόλοιποι (όλοι ενήλικες) απολογήθηκαν πως επενέβησαν «πυροσβεστικά» για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι με όρους. Ανάμεσα στους όρους που τους επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ της ομάδας τους, με ταυτόχρονη εμφάνιση κατά τη διάρκεια αυτών στο αστυνομικό τμήμα.

