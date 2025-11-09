Ελένη Μπιρμπίλη: «Η λογοτεχνία είναι παρηγορητική»

«Εκτός από την απόλαυση που προσφέρει στον αναγνώστη η λογοτεχνία, είναι παρηγορητικό να διαπιστώνεις ότι ο πόνος και η χαρά διέπουν τη ζωή των ανθρώπων ανεξαρτήτως εθνικότητας, χρώµατος και φυλής. Προσωπικά µε βοηθά να γίνοµαι πιο επιεικής µε τον εαυτό µου και µε τους άλλους».

Αυτό επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, η συγγραφέας, µε καταγωγή από το Ρέθυµνο που ζει µόνιµα στα Χανιά, Ελένη Μπιρµπίλη. Αφορµή για τη συζήτησή µας στάθηκε η κυκλοφορία του νέου της βιβλίου µε τίτλο «∆εν είσαι µόνη», το οποίο θα παρουσιαστεί σε λίγες ηµέρες στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Ένα µυθιστόρηµα που, µεταξύ άλλων, µιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή του ∆ιαδικτύου, ενώ θίγει και το ζήτηµα της κακοποίησης που υφίστανται πολλές -και στις µέρες µας- γυναίκες.

Το µυθιστόρηµα µε τίτλο «∆εν είσαι µόνη» το οποίο θα παρουσιάσετε θίγει µεταξύ άλλων το ζήτηµα των ανθρωπίνων σχέσεων την εποχή του διαδικτύου. Τι πιστεύετε ότι έχει χαθεί στην ανθρώπινη επικοινωνία και επαφή στις µέρες µας; Και πως έχει επιδράσει η τεχνολογία;

Σαφώς έχουν αλλάξει πολλά σε ανθρώπινο επίπεδο και η τεχνολογία έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Το γεγονός ότι δεν βλέπεις τον άλλο και δεν υφίστασαι την αλληλεπίδραση όλων των αισθήσεων, αλλά κάθεσαι πίσω από µια οθόνη αυτόµατα δηµιουργεί µια τυπικότητα και µια αίσθηση αποξένωσης. Όσο κι αν προσποιούµαστε ότι όλα είναι φυσιολογικά, αυτό είναι απλώς µια ψευδαίσθηση. Πρόκειται δηλαδή για «απάτη» και κατά συνέπεια διευκολύνει την εξαπάτηση. Καµία µηχανή δεν µπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη επαφή.

Η ιστορία του βιβλίου έχει στοιχεία θρίλερ µε πρωταγωνίστριες γυναίκες – θύµατα εκµετάλλευσης, κακοποίησης κ.λπ. Παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί σε διάφορα πεδία της κοινωνικής ζωής, δυστυχώς στις µέρες µας οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται βία. Τι φταίει κατά τη γνώµη σας;

Σε µια πατριαρχική κοινωνία η γυναίκα είναι το εύκολο θύµα. Αν δεν υπάρχει ισότητα δεν µπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη. Λόγω των πολλαπλών ρόλων της η γυναίκα υφίσταται βία κάθε είδους. Από τον σύζυγο, τον προϊστάµενο, ακόµη και από τον άνδρα µε τον οποίο συνδιαλέγεται σε κάθε τοµέα της καθηµερινότητας. ∆εν µιλάµε για τις αναπτυσσόµενες κοινωνίες όπου η βία κατά των γυναικών αποτελεί καθηµερινότητα. Οι γυναίκες είναι απολύτως εκτεθειµένες στις πατριαρχικές κοινωνίες. Όσο δε οι κοινωνικές ανισότητες µεγαλώνουν τόσο η βία απέναντι στις γυναίκες αυξάνεται. Επίσης η παγκοσµιοποίηση δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την εξαγωγή και την εξάπλωση της βίας κατά των γυναικών. Μην ξεχνάµε ότι ένα από τα πιο προσοδοφόρα εγκλήµατα της εποχής αφορά στο τράφικινγκ.

Μέσα από το βιβλίο σας προσπαθείτε να αναδείξετε ζητήµατα µέσα από τη µατιά της γυναίκας – συγγραφέα. Υπάρχει αυτό που λέµε γυναικεία λογοτεχνία ή δεν έχει νόηµα να γίνεται αυτή η διάκριση και η λογοτεχνία δεν έχει «φύλο»;

∆ιαφωνώ κάθετα µε αυτό τον διαχωρισµό. Η λογοτεχνία οφείλει να εξετάζει σφαιρικά τον άνθρωπο, είτε γράφεται από γυναίκες είτε γράφεται από άνδρες. Είτε µιλάει για γυναίκες είτε µιλάει για άνδρες.

Σε µια εποχή που η τεχνολογία και οι οθόνες παίζουν κυρίαρχο ρόλο, το βιβλίο όπως το γνωρίζουµε, µε την έντυπη µορφή του, έχει θέση και µέλλον;

Ακόµη και στην εποχή της ψηφιακής παραγωγής το βιβλίο στην έντυπη µορφή του θα συνεχίσει να κυριαρχεί. Η ανάγνωση πέρα από τις πληροφορίες που µας δίνει, αποτελεί και εξοχή αισθητηριακή εµπειρία. Συµµετέχει η όραση, η αφή, η όσφρηση ακόµη και η ακοή, καθώς γυρίζουµε τις σελίδες. Όλα αυτά δηµιουργούν το την κατάλληλη συνθήκη για την αναγνωστική απόλαυση. Μπορεί παράλληλα να έχουν δηµιουργηθεί και ψηφιακές µορφές, όµως το βιβλίο σε έντυπη µορφή θα συνεχίσει να έχει την πρωτοκαθεδρία στις προτιµήσεις του αναγνωστικού κοινού.

Τι σας κινητοποιεί να γράφετε λογοτεχνία; Πού βρίσκεται για εσάς η συγκίνηση µέσα σε όλη τη διαδικασία;

Πολύ καλή ερώτηση. Γράφω επειδή δεν µπορώ να κάνω αλλιώς. Είναι µια ανάγκη που γεννήθηκε µέσα µου πολύ νωρίς, ίσως για να καλύψει την περιέργεια που µε διακατέχει για τον κόσµο. Αυτός ο θαυµαστός κόσµος δεν σταµατά να µε εκπλήσσει ούτως η άλλως. Μέσα από το γράψιµο και το διάβασµα, η λογοτεχνία µου επιτρέπει να ανακαλύπτω κόσµους που θα ήταν αδιανόητο να γνωρίσω ταξιδεύοντας, για παράδειγµα. Γι αυτό δεν θα πάψω να παροτρύνω τους ανθρώπους να διαβάζουν. Εκτός από την απόλαυση που προσφέρει στον αναγνώστη η λογοτεχνία, είναι παρηγορητικό να διαπιστώνεις ότι ο πόνος και η χαρά διέπουν τη ζωή των ανθρώπων ανεξαρτήτως εθνικότητας, χρώµατος και φυλής. Προσωπικά µε βοηθά να γίνοµαι πιο επιεικής µε τον εαυτό µου και µε τους άλλους.

