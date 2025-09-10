Ελένη Κωστογιάννη – Καούνη: Μια Ρεθεµνιώτισσα παλαιάς κοπής

Έφυγε πλήρης ηµερών µια Ρεθεµνιώτισσα που η ύπαρξή της παρέπεµπε σε άλλες εποχές. Ήταν η Ελένη Καούνη, το γένος Κωστογιάννη. Ο πατέρας της καταγόταν από τα Σελλιά Αγίου Βασιλείου, ήταν στρατιωτικός και διακρίθηκε στους Βαλκανικούς Πολέµους, φτάνοντας µέχρι τον βαθµό του συνταγµατάρχη. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω, ως φίλος που ήταν µε τον παππού µου, επίσης συνταγµατάρχη, Εµµανουήλ Ψιµικό. Είχαν κι οι δυο τους αποστρατευτεί λίγο πριν τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, από τον οποίο διασώθηκαν. Έτσι µπορούσαν κατά τη δεκαετία του 1960 να συχνάζουν στο καφενείο του Ηλιάκη στην Προκυµαία του Ρεθύµνου, όπου συζητούσαν για τους πολέµους, εν µέσω καπνών και ναργιλέδων που δεν σταµατούσαν να γουργουρίζουν.

Μητέρα τής αείµνηστης πια συµπολίτισσας ήταν η Μαρία, το γένος Χατζηδάκη. Στη διπλανή φωτογραφία η κόρη φωτογραφήθηκε παιδούλα, δίπλα στον αδελφό της Εµµανουήλ, έχοντας πίσω τους γονείς τους, εκ των οποίων ο Γεώργιος δεν δίστασε να απαθανατιστεί µε το σύνολο των παρασήµων των πατριωτικών εκείνων χρόνων.

Η Ελένη Κωστογιάννη είχε την τύχη να συνδέσει τη ζωή της µ’ έναν ευπατρίδη του Ρεθύµνου, τον Λεωνίδα Καούνη. Ανήκε κι εκείνος σε µια γενιά παλαιάς κοπής Ρεθεµνιωτών, ανάµεσα στους οποίους πρόχειρα µπορώ να θυµηθώ και να εντάξω τον Μανό Αστρινό και τον Λεωνίδα Χατζηδάκη. Στη φωτογραφία δίπλα απαθανατίστηκαν αρραβωνιασµένοι, έχοντας στον ορίζοντα µια κοινή ζωή που όχι µόνο παρήγαγε εκλεκτά παιδιά κι εγγόνια αλλά και που διανύθηκε µε πολλή αγάπη, αλληλοσεβασµό και έρωτα, σε τελική ανάλυση.

Ο Λεωνίδας επεφύλαξε στην Ελενίτσα του µια ζωή γεµάτη ποίηση, ζωγραφική, µουσική αλλά και ευπρέπεια, αξιοπρέπεια και ροµαντισµό. Όπως δηλαδή το περίγραψε ο Απόστολος Παύλος στο δυνατότερο µέχρι σήµερα ποίηµα της ελληνικής γλώσσας για την αγάπη: Ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχηµονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑποµένει.

Θέλω να πιστεύω ότι στην περίπτωσή τους έχει ισχύ το επίσης αποστολικό Ἡ άγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. Ο Λεωνίδας κάπου από το επέκεινα θα έχει από προχτές κοντά τη Λιλίκα του και θα της απαγγέλει για µια ακόµα φορά στίχους, µεταξύ των οποίων και τους δικούς του από το ποίηµα των νεανικών του χρόνων «Μπροστά στα κοιµητήρια».