Ελέγχους ζητούν οι φιλόζωοι για τις άμαξες στο λιμάνι

Την εντατικοποίηση των ελέγχων για τις συνθήκες ευζωίας των αλόγων που χρησιμοποιούνται στις ιππήλατες άμαξες του Ενετικού Λιμανιού Χανίων ζητά η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με επιστολή που απέστειλε στις αρμόδιες αρχές. Η Ομοσπονδία επικαλείται επανειλημμένες αναφορές πολιτών για τις συνθήκες εργασίας των ζώων, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, και ζητά συστηματικούς τακτικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους από τις αστυνομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθώς και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Παράλληλα επισημαίνει ότι τα άλογα δεν θα πρέπει να εργάζονται σε συνθήκες καύσωνα ή όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλίζονται σκίαση, συνεχής πρόσβαση σε νερό, επαρκής ανάπαυση και τακτική παρακολούθηση της κατάστασής τους.

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