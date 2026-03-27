Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οίκους ανοχής στην Αττική – 12 συλλήψεις για παραβίαση σφραγίδων

Οι Αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της γενετήσιας εκμετάλλευσης, πραγματοποιώντας στοχευμένους ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτό όπως μεταδίδει το ertnews.gr, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οίκους ανοχής στην Αττική, με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων.

Πιο αναλυτικά, από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκαν μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, έλεγχοι σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αττικής, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων διενήργησαν ελέγχους σε 6 οίκους ανοχής στην περιοχή της Αθήνας, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα (11 γυναίκες και ένας άνδρας), κατηγορούμενοι για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, ενώ σε 4 από τις συλληφθείσες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερούνται έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Όπως διαπιστώθηκε, οι ανωτέρω οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων αρμόδιας δημοτικής Αρχής, ενώ, από τις έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.