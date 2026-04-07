Ελέγχοι ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη – Πάνω από 2.000 παραβάσεις σε 5 μέρες!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μπαράζ ελέγχων σημειώθηκε από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης το πρώτο πενθήμερο του Απριλίου με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν να ξεπερνούν τις 2.000!

Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 2.017 παραβάσεις από τις όποιες οι 1.988 αφορούσαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας , 14 του αντικαπνιστικού νόμου και μία των κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς. Συνελήφθησαν 22 άτομα μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι για διάφορα αδικήματα.

Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται:  

Στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονούνται από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την πρόληψη και αποτροπή των παραβατικών συμπεριφορών και τη διασφάλιση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών , κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως και 5 Απριλίου συγκροτήθηκαν μεικτά συνεργεία ελέγχου οχημάτων και ατόμων σε αστικές και περιαστικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρέθυμνου, Ηρακλείου Λασιθίου και σε όλο το μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Συνολικά ελέγχθηκαν -5.637- οχήματα ,βεβαιώθηκαν -1.988- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τις οποίες αφορούσαν :

-42- οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
-117- μη χρήση ζώνης ασφαλείας ,
-46- μη χρήση προστατευτικού κράνους
-135- υπερβολική ταχύτητα ,
-84- αντικανονικοί ελιγμοί ,
-20- κίνηση στο αντίθετο ρεύμα ,
-36- αντικανονικό προσπέρασμα ,
-13- φθαρμένα ελαστικά.
-25-χρήση κινητού τηλεφώνου
-1470- Λοιπές παραβάσεις
Ακινητοποιήθηκαν συνολικά 101 οχήματα.

Επιπλέον σε λοιπούς αστυνομικούς ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά -29- παραβάσεις από τις οποίες οι -14- αφορούσαν την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ενώ βεβαιώθηκε και μία παράβαση νομοθεσίας για μη τήρηση κανόνων ευζωίας σε ζώα συντροφιάς. Τέλος για διάφορα αδικήματα συνελήφθησαν -22- άτομα από τα οποία τα δύο ήταν ανήλικα.

Οι αστυνομικές αυτές δράσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

