Ελέγχεται για υπεξαίρεση μεγάλων ποσών ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί του

Για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη είναι έτοιμο και έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ παράλληλα έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του εν λόγω προσώπου και ακόμη έξι φερόμενων ως συνεργών του και έξι εταιρειών. Επίσης έχουν δεσμευθεί δύο ακίνητα.

Ο συνδικαλιστής ελέγχεται για υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς φέρεται ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, υπεξαιρούσε τεράστια χρηματικά ποσά, που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, ο εν λόγω συνδικαλιστής, προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.