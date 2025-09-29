ΕΛΑΣ: Απονομή «Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας» στον Γ. Λυγγερίδη και «Αστυνομικού Σταυρού» σε 17 αστυνομικούς

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, ειδική τελετή απονομής μεταλλίων στους οικείους του πεσόντα στο καθήκον ανθυπαστυνόμου ε.α Γεώργιου Λυγγερίδη και στους αστυνομικούς της Α-535 Διμοιρίας Αποκατάστασης Τάξης.

Μετά την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, απονεμήθηκε στους γονείς και την αδελφή του Γεώργιου Λυγγερίδη το «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας», ως ελάχιστη αναγνώριση της ηρωικής προσφοράς και θυσίας του στην υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών. Παράλληλα, απονεμήθηκαν «Αστυνομικοί Σταυροί» σε 17 αστυνομικούς της διμοιρίας του, οι οποίοι, με κίνδυνο της ζωής τους, μετέφεραν τον σοβαρά τραυματισμένο συνάδελφό τους σε ασφαλέστερο σημείο και αποκατέστησαν την τάξη στην περιοχή.

Τα μετάλλια επέδωσαν, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος και ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, παρουσία συναδέλφων και οικείων των τιμώμενων προσώπων.

«Το Σώμα δεν ξεχνάει τους ανθρώπους του, που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος. Δεν ξεχνάει τις οικογένειες των ανθρώπων μας. Και θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε για πάντα, όσο υπάρχει Ελληνική Αστυνομία» τόνισε ο κ. Μάλλιος, υπογραμμίζοντας πως «η οικογένεια του Γιώργου… είναι οικογένεια δική μας πλέον. Είναι κομμάτι του Σώματος. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι». Παράλληλα, κάλεσε τους αστυνομικούς να θυμούνται ότι «οι άνθρωποι είναι που κάνουν την αστυνομία… Οι άνθρωποι του Σώματος. Εσείς και οι οικογένειές σας».

Στην έναρξη της τελετής, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής τόνισε ότι η εκδήλωση «είναι η ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι σε ανθρώπους που δεν δίστασαν και δεν οπισθοχώρησαν», χαρακτηρίζοντας τη θυσία του Γιώργου Λυγγερίδη «κραυγή αφύπνισης απέναντι στη βία, στην τυφλή οπαδική μισαλλοδοξία και σε κάθε μορφή παραλογισμού».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «δεν χτυπήθηκε ακόμα ένας αστυνομικός. Χτυπήθηκε η ίδια η έννοια του καθήκοντος. Ο Γιώργος έπεσε εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενος τους συμπολίτες του, τη δημόσια ασφάλεια, τη νομιμότητα» ενώ επεσήμανε ότι «η ζωή του, η παρουσία του, η αυτοθυσία του αρκούν για να μας θυμίζουν τι σημαίνει να στέκεσαι όρθιος όταν οι άλλοι λυγίζουν».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι συνάδελφοι του αδικοχαμένου Γιώργου Λυγγερίδη «καμιά στιγμή δεν σκέφτηκαν τον εαυτό τους, αλλά το καθήκον, τον συνάδελφό τους και τον φίλο τους» και έκλεισε λέγοντας: «Δεν θα ξεχάσουμε. Ηρωικός στο θάνατο, αθάνατος στη μνήμη».

Ως «ένα μετάλλιο που το παίρνουν μόνο λεβέντες, μόνο άξιοι άντρες, μόνο αυτοί που έχουν τόλμη και θάρρος» χαρακτήρισε ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη την τιμητική διάκριση στη μνήμη του γιου του, τονίζοντας πως «ο γιος μου ήταν ένας από αυτούς, ένας ήρωας». Με συγκίνηση σημείωσε ότι «η μοίρα όμως δεν ήθελε να είναι εδώ μαζί με όλους τους συναδέλφους, αλλά είναι μες στην καρδιά μας» και κλείνοντας την ομιλία του αναφώνησε «Αθάνατος!».

Η τελετή έκλεισε με τον διμοιρίτη της διμοιρίας Α-535 να περιγράφει τις ηρωικές προσπάθειες των συναδέλφων του για να προστατεύσουν και να κρατήσουν στη ζωή τον Γιώργο Λυγγερίδη, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να επιχειρήσουν για την αποκατάσταση της τάξης στην περιοχή, λόγος για τον οποίο τους απονεμήθηκε, μετά την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, ο «Αστυνομικός Σταυρός».

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «στις 7 Δεκεμβρίου 2023 ο αστυνομικός Γεώργιος Λυγγερίδης βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία με την Α-535 Διμοιρία Αποκατάστασης Τάξης για τη λήψη μέτρων τάξης στο Κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη “Μελίνα Μερκούρη” σε αγώνα πετοσφαίρισης ανδρών, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με οργανωμένη επίθεση ομάδας ατόμων με ναυτικές φωτοβολίδες, αυτοσχέδιους εμπρηστικούς εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλα μέσα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο πεδίο, εξαιτίας του οποίου επήλθε ο θάνατός του στις 27 Δεκεμβρίου του 2023. Οι αστυνομικοί της διμοιρίας Α-535 ευρισκόμενοι σε διατεταγμένη υπηρεσία μαζί με το Γιώργο Λυγγερίδη στον προαναφερθέντα αγώνα, κατάφεραν, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο, να μεταφέρουν τον σοβαρά τραυματισμένο συνάδελφό τους σε ασφαλέστερο σημείο όπου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κατέστειλαν τη δράση των επιτιθέμενων, αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό την τάξη και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή».

H απονομή των αστυνομικών μεταλλίων πραγματοποιήθηκε παρουσία του γενικού γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνου Λογοθέτη, του υπαρχηγού του Σώματος, αντιστράτηγου Πασχάλη Συριτούδη, του διευθυντή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, υποστράτηγου Γιώργου Μιχαηλίδη, του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, υποστράτηγου Λάμπρου Κατσαντώνη, του Α’ βοηθού ΓΑΔΑ, ταξιάρχου Δημήτριου Βούλγαρη και άλλων αξιωματικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων της ΕΛΑΣ και μελών της οικογένειας και φίλων των τιμώμενων προσώπων.