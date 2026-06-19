menu
25.1 C
Chania
Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Ελαιόλαδο: Θεϊκό προϊόν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Είναι αλήθεια ότι σωστά το ελαιόλαδο έχει χαρακτηρισθεί ΘΕΪΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.
Από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας και από τον Ιπποκράτη, τον πατέρα της ιατρικής, είχε αναδειχθεί ένα διατροφικό προϊόν υγιεινής διατροφής και όχι μόνο.
Από τότε μέχρι σήμερα, όλοι οι διατροφολόγοι αλλά και αρκετοί ερευνητές, έχουν υιοθετήσει πλήρως την αξία του, ακόμα και για ιατρική χρήση. Επίσης για τη χρήση του και στην αισθητική.
Ακόμα και η διάσημη σταρ Σοφία Λόρεν, πρόσφατα ανέφερε ότι «μπορεί να αντικαταστήσει αρκετά καλλυντικά».
Σαν φοιτητής είχα την τύχη να έχω έναν διαπρεπή καθηγητή διατροφολόγο, ονόματι Καλογήρου, ο οποίος ασπαζόταν τον Ιπποκράτη και υιοθετούσε πλήρως τις απόψεις του, θεωρητικές και πρακτικές. Από τα εγχειρίδια αυτά περιληπτικά έγραψα ένα μικρό βιβλίο (100 σελ.) στο οποίο συγκέντρωσα τα απαραίτητα που μας αφορούν στην καθημερινή μας ζωή. Παράλληλα έκανα αρκετές έρευνες για το ελαιόλαδο. Όχι για κάποιο κέρδος, αλλά από κάποιο μεράκι, αφού σαν παιδί αγρότη μεγάλωσα σε δύσκολες εποχές σε χωριό και γνωρίζω απόλυτα. Το ελαιόλαδο ήταν το κυρίαρχο προϊόν στη διατροφή μας, αλλά και σε αρκετές χρήσεις, όπως στη διατήρηση τροφίμων (κρέας, τυρί, ελιές κλπ.) με τον εμβαπτισμό τους εντός του ελαιόλαδου.
Χρησιμοποιούνταν επίσης για επάλειψη του σώματος σε περιπτώσεις μυϊκών και κυκλοφοριακών προβλημάτων, σαν μυοχαλαρωτικό και σε αφυδατώσεις του δέρματος.
Επίσης εχρησιμοποιείτο την παλιά εποχή για τον φωτισμό.
Τις χρήσεις του ελαιόλαδου εκτός από την απαραίτητη χρήση στη διατροφή, χρησιμοποιώ και σαν μυοχαλαρωτικό, όπως είναι τα αυχενικά-ραιβόκρανα, πόνος αρθρώσεων κλπ. Καθώς και στην ενυδάτωση του δέρματος ειδικά στους ηλικιωμένους. Τη χρήση αυτή τη σύστησα και τη χρησιμοποίησαν φίλοι μου, συγγενείς, γνωστοί και όλοι διαπίστωσαν ότι όντως ήταν πλήρως ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα!

*Ο Δημήτριος Κωνσταντουδάκης είναι Εφευρέτης- Καινοτόμος- Ερευνητής

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum