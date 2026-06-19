Ελαιόλαδο: Θεϊκό προϊόν

Είναι αλήθεια ότι σωστά το ελαιόλαδο έχει χαρακτηρισθεί ΘΕΪΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας και από τον Ιπποκράτη, τον πατέρα της ιατρικής, είχε αναδειχθεί ένα διατροφικό προϊόν υγιεινής διατροφής και όχι μόνο.

Από τότε μέχρι σήμερα, όλοι οι διατροφολόγοι αλλά και αρκετοί ερευνητές, έχουν υιοθετήσει πλήρως την αξία του, ακόμα και για ιατρική χρήση. Επίσης για τη χρήση του και στην αισθητική.

Ακόμα και η διάσημη σταρ Σοφία Λόρεν, πρόσφατα ανέφερε ότι «μπορεί να αντικαταστήσει αρκετά καλλυντικά».

Σαν φοιτητής είχα την τύχη να έχω έναν διαπρεπή καθηγητή διατροφολόγο, ονόματι Καλογήρου, ο οποίος ασπαζόταν τον Ιπποκράτη και υιοθετούσε πλήρως τις απόψεις του, θεωρητικές και πρακτικές. Από τα εγχειρίδια αυτά περιληπτικά έγραψα ένα μικρό βιβλίο (100 σελ.) στο οποίο συγκέντρωσα τα απαραίτητα που μας αφορούν στην καθημερινή μας ζωή. Παράλληλα έκανα αρκετές έρευνες για το ελαιόλαδο. Όχι για κάποιο κέρδος, αλλά από κάποιο μεράκι, αφού σαν παιδί αγρότη μεγάλωσα σε δύσκολες εποχές σε χωριό και γνωρίζω απόλυτα. Το ελαιόλαδο ήταν το κυρίαρχο προϊόν στη διατροφή μας, αλλά και σε αρκετές χρήσεις, όπως στη διατήρηση τροφίμων (κρέας, τυρί, ελιές κλπ.) με τον εμβαπτισμό τους εντός του ελαιόλαδου.

Χρησιμοποιούνταν επίσης για επάλειψη του σώματος σε περιπτώσεις μυϊκών και κυκλοφοριακών προβλημάτων, σαν μυοχαλαρωτικό και σε αφυδατώσεις του δέρματος.

Επίσης εχρησιμοποιείτο την παλιά εποχή για τον φωτισμό.

Τις χρήσεις του ελαιόλαδου εκτός από την απαραίτητη χρήση στη διατροφή, χρησιμοποιώ και σαν μυοχαλαρωτικό, όπως είναι τα αυχενικά-ραιβόκρανα, πόνος αρθρώσεων κλπ. Καθώς και στην ενυδάτωση του δέρματος ειδικά στους ηλικιωμένους. Τη χρήση αυτή τη σύστησα και τη χρησιμοποίησαν φίλοι μου, συγγενείς, γνωστοί και όλοι διαπίστωσαν ότι όντως ήταν πλήρως ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα!

*Ο Δημήτριος Κωνσταντουδάκης είναι Εφευρέτης- Καινοτόμος- Ερευνητής