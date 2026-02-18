Ελαιόλαδο: Η διάθεση χύµα απέτυχε! – Αναγκαστική λύση οι εξαγωγές τυποποιηµένου!

1 από 2

Η έκρυθµη κατάσταση µε την σχεδόν πλήρη ακινησία της αγοράς χύµα ελαιολάδου που επικρατεί τελευταία στην χώρα µας και ιδιαίτερα στην Κρήτη, είναι ανάγκη να προβληµατίσει ιδιαίτερα όχι µόνο τους ελαιοπαραγωγούς αλλα όλους τους εµπλεκόµενους πολιτικούς και αγροτικούς παράγοντες της χώρας.

Και αυτό γιατί όλα δείχνουν ότι οι συνθήκες της παραγωγής αλλα και κυρίως της διάθεσης ελαιολάδου σε διεθνές αλλα και εθνικό επίπεδο έχουν αλλάξει ριζικά και η Ελλάδα από την τρίτη θέση στον κόσµο στην παραγωγή και πρώτη στην ποιοτητα , οπισθοχώρησε τώρα στη ν πέµπτη θέση στην παραγωγή, ενώ και η θέση της στην ποιοτητα αρχισε να κλονίζεται !

Εποµενως, βασικό στόχο πρεπει να αποτελέσει η άµεση στροφή από την διάθεση χύµα, στις εξαγωγές τυποποιηµένου, µε σοβαρό στρατηγικό και τακτικό σχεδιασµό και λήψη καταλλήλων µέτρων.

Ανάγκη για µεγάλες εξαγωγικές µονάδες

Οι ευχές και οι συστάσεις πρεπει να δώσουν την θέση τους σε συγκεκριµένες προτάσεις και µέτρα και για τα προβλήµατα της παραγωγής (συγκοµιδή , δακοκτονία, άρδευση) αλλα και κυρίως για τα προβλήµατα στην διάθεση, (µεγέθυνση µονάδων, εξαγωγές ) ώστε να υπάρξει απόλυτη στροφή στις εξαγωγές τυποποιηµένου από µεγάλες συνεταιρικές και τοπικές ιδιωτικές µονάδες!

Και για να µην τρέξουν κάποιοι να «εξορκίσουν» τους συνεταιρισµούς, επειδή στην Ελλάδα αντί να εκσυγχρονιστούν, αφέθηκαν να αυτοδιαλυθούν, αναφέρουµε σαν παράδειγµα τους Συν/σµους της Ολλανδίας αλλα και την περίπτωση της περίφηµης Ισπανικής Dcop, που είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο Συνεταιριστική Οργάνωση στην διάθεση ελαιολάδου

Η οργάνωση αυτή που λειτουργεί χρόνια στην Ισπανία, περιλαµβάνει 112 Ελαιουργικούς Συνεταιρισµούς, περίπου 75.000 ελαιοπαραγωγούς που κατέχουν 50 εκατ. ελαιόδεντρα και εµπορεύεται περίπου 225.000–250.000 τόνους ελαιολάδου το χρόνο, δηλαδή όση η συνολική παραγωγή της χώρας µας. Το 2024 µε εξαγωγές σε δεκάδες χώρες και ιδίως στις ΗΠΑ, είχε έσοδα 1,55 δις €.

Στο επίπεδο της Ελλάδας, ως µεγάλες µονάδες εννοούµε µονάδες που θα συγκεντρώνουν και θα διαθέτουν από 5-10 χιλιάδες τόνους προϊόντος ετησίως, ώστε το κόστος διαχείρισης (συγκέντρωση, επεξεργασία, εµφιάλωση, διακίνησης και κυρίως προβολής) να επιµερίζεται σε µεγάλο όγκο και η ανά µονάδα επιβάρυνση να είναι χαµηλή αλλα και η ικανότητα διείσδυσης τους σε µεγάλες αλυσίδες και αγορές να είναι εφικτή.

Και η αρχή δεν χρειάζεται να γίνει µε νέες τεράστιες εγκαταστάσεις τυποποίησης . Τυποποιητήρια υπάρχουν στην Κρητη αρκετά αφού το ΥπΑΑΤ έχει ηδη πιστοποιήσει στην Κρητη 145 !

Για όλα αυτά όµως απαιτείται σοβαρός πολιτικός σχεδιασµός και κατάλληλα γενναία µέτρα που να επιτρέψουν την απαιτούµενη µεγέθυνση και εξαγωγική στροφή. Ιδωµένο!