Ελαιόλαδο: Χαµηλότερη η παραγωγή σε Ισπανία και Ελλάδα

» Σχετικά καλή η ποιότητα στην Ελλάδα, υποβαθµισµένη στην Ισπανία!

Μεγάλη πρόκληση αποτελούν οι τελευταίες εξελίξεις στην παραγωγή και στην ποιοτητα ελαιολάδου των κύριων ελαιοπαραγωγικών χωρών της Μεσογείου, αφού επηρεάζουν και τις τιµές και κατά συνέπεια τα τελικά εισοδήµατά όλων όσοι εµπλέκονται από την παραγωγή έως την κατανάλωση του ελαιολάδου.

Στα πλαίσια αυτά παραθέτουµε στην συνεχεια διαφορά στοιχεία και πληροφορίες που προέρχονται από κατά το δυνατόν αµερόληπτες πήγες, σχετικά µε τις εξελίξεις στην Ισπανια και Ελλάδα που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρα.

Παραγωγή και ποιότητα στην Ισπανία

Στην Ισπανια συµφώνα µε ερεύνα του Συνδέσµου Ελαιοκοµικών ∆ήµων Ισπανίας (ΑΕΜΟ) η παραγωγή της χωράς από 1,37 εκατ. τόνους των αρχικών κρατικών εκτιµήσεων φέρεται µειωµένη σε 1,22 εκατ. τόνους, δηλαδή χαµηλότερη κατά 150.000 τόνους, οσο περίπου το 70% της παραγωγής της Ελλάδας.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της AICA (Υπηρεσία Πληροφοριών και Ελέγχου Τροφίµων Ισπανίας) συµφώνα µε τα οποία η συνολική παραγωγή της Ισπανίας τον Ιανουάριο 2026 ήταν 1,044 εκατ. τόνους.

Από την άλλη πλευρά η ασυγκόµιστη παραγωγή και η ποιοτητα της στην Ισπανια, φαίνεται ότι επηρεαστήκαν σοβαρά από τις πρόσφατες καταιγίδες στις κυρίες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ανδαλουσίας.

Ετσι, φαίνεται µάλλον απίθανο τον Φεβρουάριο να παραχωθούν ακόµη άλλοι 370.000 τόνοι ώστε να επιτευχθέν οι αρχικές επίσηµες εκτιµήσεις

Η ποιοτητα, από την άλλη πλευρά συµφώνα µε δηµοσιεύµατα δεν φαίνεται καθόλου καλη.

Ετσι ενώ τα συνήθη έξτρα (οξύτητα µέχρι 0,8ο) παρουσιάζονται αρκετά, όπως συνάγεται από τις τιµές και τις πώλησης, τα extrisima (µε κατω από 0,4ο οξύτητα ) είναι 5-8%

Ποιότητα και αποθέµατα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα από την άλλη πλευρά, καίτοι η συγκοµιδή, βοηθούντος του καιρού , πρακτικά ολοκληρώθηκε, επίσηµα στοιχεία για το τελικό ύψος της δεν έχουν ανακοινωθεί. Ωστόσο, από τις εκτιµήσεις τοπικών παραγόντων η παραγωγή παρουσιάζεται ιδιαίτερα µειωµένη σε ποσοστά από 50-80% σε ορισµένες περιοχές ιδίως στην Ανατολική Κρητη , την Μεσόνια και Λακωνία.

Ετσι η συνολική παραγωγή της χώρας εκτιµάται χαµηλότερη από τις αρχικές επίσηµες προβλέψεις των 250.000 τόνων ακόµα και κατω από τους 200.000 τόνους.

Η ποιοτητα, από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι τα extrissima (οξύτητα 03ο -0,4ο) καίτοι

είναι λιγότερα σε σχέση µε άλλες χρόνιες συµφώνα µε δική µας πρόχειρη ερεύνα,

εξακολουθούν να είναι σε πολύ υψηλοτέρα ποσοστά (85%) σε σχέση µε άλλες χώρες.