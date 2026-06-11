Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές (video)

Η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε) διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές», το οποίο διεξάγεται σήμερα και αύριο 12 Ιουνίου 2026, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Κτηρίου Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το διήμερο συνέδριο θα φιλοξενήσει διακεκριμένους επιστήμονες, ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων και εκπροσώπους φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με θεματολογία που καλύπτει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια, τη γεωργία άνθρακα, την φυτοπροστασία, τις ευεργετικές δράσεις του ελαιολάδου στην υγεία, τη μεταποίηση των ελαιοκομικών προϊόντων, καθώς και τις εξελίξεις στην οικονομία και την αγορά του ελαιολάδου.