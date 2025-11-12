menu
Ελαιοκομικά Νέα

Ελαιοκομικά νέα – τιμές: Αυξηµένες στην Ισπανία, χαµηλότερες στην Ελλάδα

Νίκος Μιχελάκης
» Κρίσιµος ο ρόλος της αυξηµένης παραγωγής της Τυνησίας

Ενδιαφέρουσα και ευχάριστη για τους παραγωγούς είναι η ξαφνική άνοδος κατά 8,5% -9.5% που παρουσίασαν οι τιµές των Ισπανικών ελαιολάδων όλων των κατηγοριών αυτή την εβδοµάδα, µε τα έξτρα παρθένα να φτάνουν στα 5,17€ χωρίς βεβαια να έχουν εξηγηθεί επαρκώς οι λόγοι της εξέλιξης αυτής αλλα και της συνέχειας της.
Οπωσδηποετε σαν πρώτη βασική αιτία παρουσιάζεται η χαµηλή προσφορά, δεδοµένου ότι η εξάντληση των αποθεµάτων των Έξτρα και Λαµπαντε ειδικά στην Ισπανια πρεπει να είναι σηµαντικη αλλα και η παραγωγή νέων ακοµη ασήµαντη.
Όµως και η συνεχιζόµενη ανοµβρία σε αρκετες περιοχές και τα δηµοσιεύµατα ότι η παραγωγή της Ισπανίας θα είναι χαµηλότερη από 1,37 εκατ. τόνους, όπως επίσηµα έχει ανακοινωθεί αποτελούν παράγοντες που προϊδεάζουν σε ανεπάρκεια της προσφοράς στο µέλλον…
Ωστόσο οι εξελίξεις δεν µπορούν εύκολα να προβλεφτούν δεδοµένου ότι η πολύ αυξηµένη φετος παραγωγή της Τυνησίας, που   εκτιµάται σε 450.000 τόνους θα παίξει σηµαντικό ρολό στη διεθνή αγορά. Και αυτό γιατί υπό την πίεση των αυξηµένων δασµών 25% των ΗΠΑ που έχει η Τυνησία, είναι βέβαιο ότι θα αναζητήσει διέξοδο εξαγωγών στην ΕΕ µε προσπαθεια αύξησης των αδασµολόγητων εισαγωγών της προς την ΕΕ, αλλα και µε προσφορά χαµηλότερων τιµών.

Το σηµερινό επίπεδο των τιµών

Μια συνοπτική εικόνα των τιµών που παρουσιάζονται αναλυτικά στο ∆ελτίο Τιµών του ΣΕ∆ΗΚ της 11-11-25 (www.sedik.gr) υπάρχει στον Πιν.1. από τον οποίο προκύπτουν συνοπτικά τα έξης:

Στην Ελλάδα οι τιµές του έξτρα διατηρήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα των προηγουµένων εβδοµάδων και κυµάνθηκαν: Στην Κρήτη στα 4,0-4,5 €/κ, στην Πελοπόννησο στα 3,5-4,5€ και στα Νησιά στα 4,20€/κ
Στην Ισπανία αντίθετα, οι τιµές του έξτρα όλων των κατηγοριών αυξήθηκαν σηµαντικά. Οι µέγιστες έφτασαν στα 5,17€/κ (51% των πωλήσεων) από 4,17 €/κ που ήταν την περασµένη εβδοµάδα, αλλά και οι ελάχιστες αυξηθήκαν στα 4,00€/κ (49% των πωλήσεων) από 3,69€/κ που ήταν την περασµένη εβδοµάδα.
Στην Ιταλία οι µέγιστες διατηρήθηκαν στα 10€/κ, ενώ οι ελάχιστες έπεσαν στα 7,70€/κ
Στην Τυνησία παρουσιάζουν µια ελαφριά συνεχή πτώση και έφτασαν στα 4,03€/κ από 4,13€/κ την προηγούµενη και 4,18€/κ την προ-προηγούµενη.

