Ελαιοκομικά νέα – Τιµές: Αρκετά υψηλότερες στις δηµοπρασίες υποσκελίζουν τις τιµές Ισπανίας

Κρίσιµες για τις εξελίξεις οι βροχές του Φθινοπώρου στην Ισπανία

Η απραξία στην αγορά χύµα ελαιολάδου της Ελλάδας συνεχίζει να υποχωρεί και µια αξιόλογη κινητικότητα συνοδευοµένη από κάποια σαφή ανοδική τάση στις τιµές που αρχίζει να παρουσιάζεται στην χωρά τις ανεβάζει, µετά από µεγάλο διάστηµα, κάπως υψηλοτέρα από τις Ισπανικές!

Η εξέλιξη αυτή αποτελει απότοκο µιας σειράς γεγονότων στον τοµέα της διάθεσης και στον τοµέα της παραγωγής µεταξύ των οποίων κυριότερα είναι:

– Η δραµατική µείωση των αποθεµάτων στην Ιταλία

-Οι αυξηµένες εξαγωγές της Ισπανίας κυρίως προς ΗΠΑ οι όποιες µείωσαν σηµαντικά τα αποθέµατα της χώρας.

-Οι ανησυχίες για την εξέλιξη της ερχόµενης παραγωγής της Ισπανίας εξαιτίας της συνεχιζόµενης ανοµβρίας και των υψηλών θερµοκρασιών.

Ετσι, συµφώνα και µε Ισπανικά ΜΜΕ, οι παραπέρα εξελίξεις είναι σαφές ότι θα επηρεαστούν σηµαντικά από τις αναµενόµενες βροχές του Φθινοπώρου ιδίως στην Ισπανια. αφού ο ρόλος τους θα είναι αποφασιστικός για την ερχόµενη παραγωγή.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Στα πλαίσια αυτά σηµαντικός αποδεικνύεται συνεχώς ο ρόλος των διαγωνισµών (δηµοπρασιών) που διενεργούν αρκετοί Συν/σµοι τους όποιους από ετών προωθεί και διευκολύνει ο ΣΕ∆ΗΚ µε την δωρεαν δηµοσίευση των προσκλήσεων τους στην ιστοσελίδα του.

Οι διαγωνισµοί αυτοί εκτός του ότι είναι πολύ απλοί, αποτελούν µια διάφανη διαδικασία απαραίτητη σε φορείς που διαχειρίζονται την διάθεση του προϊόντος πολλών παραγωγών, η οποια τελικά είναι και συµφέρουσα για τους παραγωγούς. Και αυτό γιατί αναγκάζει τους αγοραστές να ανταγωνιστούν προσφέροντας υψηλότερες τιµές αντί να εφαρµόσουν την συνήθη τακτική των δικών τους χαµηλών προσφορών στους παραγωγούς ελαιοτριβείων, οι όποιες λειτουργούν σαν ιδιότυποι µειοδοτικοί διαγωνισµοί!

Τελικά, σήµερα µε τις δηµοπρασίες επιτυγχάνονται τιµές κατά 0,6 -0,8 €/κ υψηλότερες από ότι µε τις συνήθεις διαδικασίες πράγµα που αναδεικνύει την αναγκαιότητα να γενικευτούν! Και σε αυτό βεβαία µπορεί να συµβάλλει και η Πολιτεία αλλα κυρίως αποτελει θέµα των ελαιοπαραγωγών, αφού η εφαρµογη των δηµοπρασιών µε τα ηλεκτρονικά µέσα που υπάρχουν σήµερα είναι και πολύ απλή και τελείως αδάπανη!

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Μια αναλυτική εικόνα των τιµών, όπως διαµορφώνεται από τις λίγες τιµές που δίδονται στο ∆ΕΛΤΙΟ του ΣΕ∆ΗΚ αλλα και από αυτές που δηµοσιεύονται από έγκυρα µέσα στην Ισπανία και Ιταλία, φαίνεται στο ∆ελτίο Τιµών του ΣΕ∆ΗΚ www.sedik.gr της 2-9-25 ενώ µια συνοπτική εικόνα τους παρουσιάζεται στον Πιν.1.από τον οποίο προκύπτουν τα έξης:

Στην Ελλάδα το επίπεδο των τιµών του έξτρα παρθένου αυξήθηκε αξιόλογα και έφτασε από 4,80 €/κ και κατά περιοχές κυµάνθηκε ως εξής:

Στην Κρήτη οι τιµές αυξηθήκαν ελαφρά και κυµανθήκαν από 4,60€/κ ( τιµή που επιτεύχθηκε µε δηµοπρασία του ΑΣ Βρυσών) µέχρι 3,90 €/κ στο κόψιµο. Στην Πελοπόννησο αυξήθηκαν περισσότερο και κυµάνθηκαν από 4,85€/κ ( τιµή που πέτυχε ο Α.Σ. Βλαχιώτη Λακωνιας ), έως 4,00€/κ ενώ στα Νησιά διατηρήθηκε στα 4,00€/κ .

Στην Ισπανία οι τιµές των έξτρα παρθένων αυξήθηκαν ελαφρά αλλα διατηρούνται κατω από 4,5€/κ και κυµάνθηκαν από 4,43 (7% των πωλήσεων) µέχρι 3,91€/κ (93% των πωλήσεων).

Στην Ιταλία οι τιµές των έξτρα ως συνήθως διατηρήθηκαν αρκετά υψηλότερα και κυµάνθηκαν µεταξύ 9,20 έως 10,0 €/κ, ενώ και στην Τυνησία διατηρηθήκαν στα 3,98€/κ.