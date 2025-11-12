Ελαιοκομικά νέα: Με µεγάλη ανισοκατανοµή οι πρόσφατες βροχές στην Κρήτη

» Αρκετές έως ραγδαίες στη ∆υτική Κρήτη, ασήµαντες και ανεπαρκείς στην Ανατολική

Με µεγάλη ανισοκατανοµή και σηµαντική καθυστέρηση µας ήρθαν φετος οι πολυαναµενόµενες βροχές στην Κρήτη.

Τον Οκτώβριο ήταν πολύ χαµηλές και γενικά ασήµαντες για την Ελαιοκαλλιέργεια και στις περισσότερες περιοχές κυµανθήκαν κάτω από τα 10mm. Μονό σε ορισµένες περιοχές στα Χανιά (Ανατολική Κίσσαµο, Κυδωνία και Σέλινo) ήταν άνω των 60mm.

Από την άλλη πλευρά οι βροχές που έπεσαν στις 5-6 Νοέµβριου ήταν αρκετά ανοµοιόµορφα κατανεµηµένες.

Στα Χανιά ήταν αρκετά υψηλές και σε ορισµένες περιοχές (Κολυµβάρι, Πλατανιά, Αλικιανό) ήταν ραγδαίες αφού σε µια µέρα (Πιν.1) έπεσαν πάνω από 100mm,

Στο Ρέθυµνο ήταν χαµηλότερες αλλα καλές για τις ελιές και στο Ηράκλειο ακόµη χαµηλότερες και ανοµοιόµορφες.

Στο Λασίθι ήταν πολύ χαµηλές έως µηδενικές και εποµένως τελείως ανεπαρκείς για τις ελιές.

Έτσι σε πολλούς ελαιώνες ιδίως στην Ανατ. Κρήτη, ο ελαιόκαρπος λογω της ανοµβρίας είναι αρκετά συρρικνωµένος, µικρός και µε σκούρο µαύρο χρώµα και οπωσδήποτε δεν έχει αποκτήσει αξιόλογη ελαιοπεριεκτικότητα ώστε να θεωρείται κατάλληλος για συγκοµιδή. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις, σύµφωνα µε παραγώγους, ακόµη και τα ιδία τα ελαιόδεντρα είναι τόσο καταπονηµένα από την ξηρασία που φοβούνται πως αν συνεχιστεί η ανοµβρία, δύσκολα θα επανέλθουν στη φυσιολογική τους κατάσταση.