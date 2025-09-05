Ελαιοκομικά νέα: Η Περιφέρεια Ανδαλουσίας επιχορηγεί προγράµµατα εξαγωγών ελαιολάδου

Παρόµοιο πρόγραµµα θα πρέπει να εξετάσουν και οι Ελαιοκοµικές Περιφέρειες της Ελλάδας

Ένα πρόγραµµα που ενδιαφέρει ιδιαιτέρα τις Ελαιοπαραγωγικές περιφέρειες της χώρας και ιδίως την Κρήτη και Πελοπόννησο, θέτει σε εφαρµογή η Περιφέρεια της Ανδαλουσίας στην Ισπανία για την προωθηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και κυρίως ελαιολάδου.

Ηδη δηµοσίευσε πρόσκληση για πρόγραµµα παροχής κινήτρων σε επιχειρήσεις που θα αναπτυξουν εξαγωγικες δραστηριοτητες οι οποιες µπορουν να απευθυνονται σε 75 χώρες των πέντε ηπείρων. Η επιχορηγηση που παρεχεται θα είναι το 65% έως 100% των δαπανών των σχετικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραµµα έχει αρχική χρηµατοδότηση 11,5 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία συγχρηµατοδοτείται µέσω του Κοινοτικού προγράµµατος FEDER της Ανδαλουσίας 2021-2027 και απευθύνεται σε ΜΜΕ, αυτοαπασχολούµενους και επιχειρηµατικούς Συνδέσµους µε έδρα την Ανδαλουσία.

Οι ενισχύσεις περιλαµβάνουν συµµετοχή σε διεθνείς εµπορικές εκθέσεις, έρευνας αγοράς, εµπορικές αποστολές, επιχειρηµατικές συναντήσεις και εξατοµικευµένα ηµερήσια προγράµµατα εργασίας.

Η πρόσκληση περιλαµβάνει κίνητρα έως 75% για εµπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις σε βασικές χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Μεξικό, η Βραζιλία, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία ενώ για τις υπόλοιπες αγορές, η υποστήριξη θα είναι 65%.

Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης είναι 50.000 € ανά δικαιούχο και ανά δράση, µε 100% κάλυψη για ταξίδια και διαµονή, σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς για το απλουστευµένο κόστος.

Το πρόγραµµα αυτό, οπωσδήποτε είναι πολύ ενδιαφέρον και θα πρεπει να εξεταστεί από τις ελαιοκοµικές Περιφέρειες της χώρας και κυρίως την Κρητη όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχει η γενική άποψη της τυποποίησης του ελαιολάδου.

