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Παρασκευή, 12 Ιουνίου, 2026
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Ελαφονήσι: Με drone αλλά και αστυνομικούς υποδυόμενους τουρίστες η σύλληψη του παρκαδόρου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με τη χρήση drone οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον παρκαδόρο στο Ελαφονήσι!

Μέσω αέρος καταγράφηκε και βιντεοσκοπήθηκε ο νεαρός να κατευθύνει τα οχήματα ενώ στη συνέχεια αστυνομικοί οι οποίοι υποδύθηκαν τους τουρίστες πηγαν με ενοικιαστικό στο Ελαφονήσι για να διαπιστώσουν το τι γίνεται.

Σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού και την εν γένει εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας και μετά από καταγγελίες για άγρα πελατών από υπαλλήλους υπαίθριων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης σε περιοχή του Δήμου Κισάμου χθες (11.06.2026) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση και με χρήση τεχνικών μέσων (drone), από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν 21χρονο ημεδαπό εργαζόμενο να στέκεται επί του δημόσιου οδοστρώματος παρεμποδίζοντας τη διέλευση οχημάτων επισκεπτών, κατευθύνοντας τα με τα χέρια του σε συγκεκριμένο υπαίθριο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης ιδιοκτησίας 28χρονου ημεδαπού ο οποίος απουσίαζε κατά τον έλεγχο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για άγρα πελατών και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου».

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