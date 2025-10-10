menu
Ελ. Βατσινά: «Στο “κόκκινο” οι δομές ψυχικής υγείας στην Κρήτη»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την κατάσταση των δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη φέρνει στην επικαιρότητα η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «απευθυνόμενη στoν Υπουργό Υγείας η κ.Βατσινά σημειώνει το οριακό σημείο στο οποίο βρίσκεται η κατάσταση στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας του νησιού.

“Η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, η οποία εξυπηρετεί τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, λειτουργεί με πληρότητα που υπερβαίνει σταθερά το 100%, φιλοξενώντας ασθενείς σε ράντζα και διαδρόμους, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας και ποιότητας περίθαλψης. Παράλληλα, δεν υφίσταται ψυχιατρική κλινική στο νομό Λασιθίου, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μεταφέρονται στο Ηράκλειο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία του ΠΑΓΝΗ” – αναφέρει στην ερώτησή της, τονίζοντας ότι στο σύνολο, στο νησί της Κρήτης λειτουργούν μόλις τρεις ψυχιατρικές κλινικές ενηλίκων (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο), οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα για την παιδοψυχιατρική φροντίδα, η βουλευτής σημειώνει ότι “υπάρχει μόλις ένας παιδοψυχίατρος στο δημόσιο σύστημα για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ δεν επαρκούν ούτε οι δημόσιες πρωτοβάθμιες δομές για παιδιά και εφήβους, ακόμη και στην πόλη του Ηρακλείου”.

Αναφορικά με τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου τονίζει ότι λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ενώ οι κινητές μονάδες ψυχικής υγείας καλύπτουν, περισσότερους από 2.500–3.000 ασθενείς ετησίως μόνο στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.

Τέλος, υπογραμμίζει “η έλλειψη δομών φιλοξενίας χρονίων ψυχικά πασχόντων έχει ως αποτέλεσμα ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τη νοσηλεία τους να παραμένουν στις κλινικές επί μήνες, καταλαμβάνοντας κλίνες και επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των μονάδων”.

Η Ελένη Βατσινά, με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμενη στον Υπουργό Υγείας ρωτά ποια είναι η τρέχουσα οργανική δύναμη και ποια η πραγματική στελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, αν υπάρχει σχέδιο ενίσχυσης της Κλινικής με πρόσθετες θέσεις ψυχιάτρων, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, και σε ποιο χρονοδιάγραμμα, αν προβλέπεται η ίδρυση νέας ψυχιατρικής κλινικής, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το ΠΑΓΝΗ και να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στο νησί και αν ναι, σε ποια περιοχή καθώς και στοιχεία για την στελέχωση και την ετήσια δυναμικότητα των Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Κρήτης και των Κινητών Μονάδων.

Η Ηρακλειώτισσα βουλευτής ρωτά τον Υπουργό αν υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία δημόσιων δομών παιδοψυχιατρικής φροντίδας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο στην Κρήτη αλλά και αν προτίθεται το Υπουργείο να αναπτύξει νέες δομές φιλοξενίας και αποκατάστασης χρονίων ψυχικά πασχόντων, ώστε να μειωθούν οι παρατεταμένες νοσηλείες στα νοσοκομεία.

Η Ελένη Βατσινά καλεί, τέλος, τον Υπουργό να καταθέσει τον σχεδιασμό και τον χρονικό ορίζοντα για την ενίσχυση του τομέα ψυχικής υγείας ανηλίκων στην Κρήτη»»

