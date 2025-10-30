Ελ. Βατσινά: Κραυγή αγωνίας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα

Την αγωνία των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα και την εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην Κρήτη έφερε στη Βουλή, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, το βράδυ της Πέμπτης 29.10.2025.

Όπως σημειώνεται και στην σχετική ανακοίνωση:

Λίγες ώρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στο νησί, η κ. Βατσινά από το βήμα της Βουλής περιέγραψε την κραυγή απόγνωσης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα αλλά και τις εικόνες που καταγράφονται σήμερα στην Κρήτη.

«Σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη, οι αγροτοκτηνοτρόφοι στήνουν μπλόκα και στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση – ένα μήνυμα αγανάκτησης απέναντι στην ακρίβεια, το δυσβάσταχτο κόστος συντήρησης των ζώων τους, αλλά και την αδικία των επιδοτήσεων που δικαιούνται και ακόμη δεν έχουν λάβει», ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτής.

Η ίδια υπογράμμισε πως οι κινητοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν απλώς μια μορφή διαμαρτυρίας, αλλά μια «κραυγή απόγνωσης» από τους ανθρώπους της παραγωγής:

«Είναι οι σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι του μόχθου και της βιοπάλης που πληρώνουν το “μάρμαρο” για εκείνους τους μετρημένους, του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τα “χλωρά” που καίγονται μαζί με τα ξερά» – τόνισε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής επεσήμανε πως οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων είναι ήδη αισθητές: «Σήμερα η Κρήτη υποφέρει. Οι δρόμοι έχουν μποτιλιαριστεί, αποστάσεις 10 λεπτών χρειάζονται πάνω από μία ώρα για να διανυθούν. Οι κτηνοτρόφοι, από την πλευρά τους διανυκτερεύουν στα μπλόκα, σε μια ύστατη προσπάθεια να ακουστούν».