Ελ. Βατσινά: Απαιτείται έμπρακτη στήριξη στις γυναίκες επιχειρηματίες

Στην εκδήλωση “Γυναίκες με Όραμα: Από την Αρχαία Ελλάδα στη Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα” που οργάνωσε η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών έδωσε το “παρών” η Τομεάρχης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτής Ηρακλείου Ελένη Βατσινά.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «κατά τον χαιρετισμό της η βουλευτής αναγνώρισε τη σημασία της συμβολής των γυναικών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, τονίζοντας ότι «με επιμονή, δημιουργικότητα και πολλαπλούς ρόλους κρατούν όρθιο το ελληνικό νοικοκυριό και την ελληνική επιχείρηση».

Αναφέρθηκε στη ΔΕΘ και στο ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ανασυγκρότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στο οποίο –όπως είπε– έχει ξεχωριστή θέση ο ρόλος της γυναίκας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη βράβευση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, χαρακτηρίζοντάς την «παράδειγμα δυναμικής γυναίκας, με πορεία που συνδυάζει επαγγελματισμό, ήθος και ανθρώπινο πρόσωπο».

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη η Πολιτεία να ενισχύσει έμπρακτα τις γυναίκες, ώστε να περάσουμε –όπως χαρακτηριστικά είπε– «από το προσπαθούμε και επιβιώνουμε, στο ζούμε και δημιουργούμε».