menu
18.3 C
Chania
Σάββατο, 9 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

ΕΛ.ΑΣ.: Επιχείρηση «Broken Chain» για πάταξη της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Broken chain», στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν δύο άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον τριών για το -κακουργηματικού χαρακτήρα- αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο εκδήλωσης κατασταλτικών δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, έπειτα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών, που συλλέχθηκαν με τη χρήση ειδικού λογισμικού, εντοπίστηκαν, εντός της ελληνικής επικράτειας, άγνωστοι διαδικτυακοί χρήστες, οι οποίοι, κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησαν πρόσβαση και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Από την επακόλουθη έρευνα και την παροχή πληροφοριών από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα άτομα και οι οικιακές τους συνδέσεις διαδικτύου ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας τους.

Στη συνέχεια, σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Μαΐου 2026, με τη συνδρομή έτερων αστυνομικών υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -43- σκληροί δίσκοι, -11- ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (USB) και -2- laptop.

Από τις επιτόπιες ψηφιακές έρευνες σε ψηφιακά πειστήρια που κατείχαν δύο από τους κατηγορούμενους, εντοπίστηκε πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση, ενώ η δικογραφία σε βάρος των έτερων τριών θα υποβληθεί αρμοδίως.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum