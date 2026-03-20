Παρασκευή, 20 Μαρτίου, 2026
ΕΛ.ΑΣ.: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος δύο οπαδών – Παραβίασαν όρο μη προσέλευσης σε αθλητικές εκδηλώσεις

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 18 Μαρτίου 2026, 42χρονος σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για παραβίαση περιοριστικού όρου για τη μη προσέλευση και παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., απογευματινές ώρες της 30ης Ιουλίου 2025, πριν την έναρξη αγώνα ποδοσφαίρου στο Ο.Α.Κ.Α., δύο υπάλληλοι ξεκλείδωσαν θύρα του γηπέδου και επέτρεψαν την αθρόα είσοδο τουλάχιστον -50- οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και επικύρωσης εισιτηρίων.

Από την έρευνα που ακολούθησε, κατόπιν αξιοποίησης και ανάλυσης του σχετικού βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν οι δύο υπάλληλοι ασφαλείας καθώς και δύο οπαδοί, σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος για τη μη προσέλευση και παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων.

Γίνεται μνεία, ότι ο έτερος οπαδός, για τον οποίο επίσης είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κόρινθο στις 25 Ιανουαρίου 2026 από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Κορίνθου.

Κατόπιν αυτών, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και παραγγέλθηκε η προσωρινή κράτησή τους σε Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας.

