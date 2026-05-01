ΕΛ.ΑΣ.: Δράση και στην Κρήτη είχε εγκληματική οργάνωση – Κατασχέθηκαν 3.934 γραμμάρια κοκαΐνης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

Οπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Πέμπτης, για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -8- μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ περιλαμβάνεται σε αυτήν ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ από την επακόλουθη συνδυαστική μελέτη των στοιχείων που προέκυψαν, ύστερα από τη χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση προέβαιναν στην προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης ακατέργαστης ή κατεργασμένης σε μορφή «σοκολάτας», καθώς και κοκαΐνης), σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

-3.934,5- γραμμάρια κοκαΐνης,
-3.163- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-4- ζυγαριές ακριβείας,
-5.875- ευρώ,
αεροβόλο πιστόλι (ρέπλικα),
-14- κινητά τηλέφωνα,
-4- οχήματα και -2- μοτοσυκλέτες,
πλήθος κλειδιών, καθώς και
πλαστικές συσκευασίες για ναρκωτικά.
Τέλος εκτιμάται ότι, από τη συνολική ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, καθώς και από την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να διακινήσουν, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα -117.810- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ένας εκ των κατηγορουμένων έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Αρχή.

 

 

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

