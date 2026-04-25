ΕΛ.ΑΣ.: Εντοπίστηκε διαμέρισμα – “εργαστήριο” αποσυναρμολόγηση κλεμμένων δικύκλων – Επτά συλλήψεις

Σε χώρο αποθήκευσης και αποσυναρμολόγησης κλεμμένων δικύκλων είχε μετατραπεί ένα διαμέρισμα που εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε μετατραπεί σε «εργαστήριο», όπου άγνωστοι δράστες μετέφεραν κλεμμένα δίκυκλα, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν, με σκοπό είτε την πώληση των εξαρτημάτων είτε τη μεταπώλησή τους ως ανταλλακτικά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι οποίοι εντόπισαν τον χώρο έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εξαρτήματα δικύκλων, καθώς και τμήματα οχημάτων, η προέλευση των οποίων ερευνάται, ενώ εξετάζεται η σύνδεση της υπόθεσης με κυκλώματα κλοπής και διακίνησης κλεμμένων οχημάτων.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά, μεταξύ άλλων, αδικήματα που σχετίζονται με κλοπές και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση οργανωμένων κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην κλοπή και διακίνηση δικύκλων, φαινόμενο που παρουσιάζει αυξητική τάση σε περιοχές της Αττικής.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εξάρθρωση αντίστοιχων δικτύων και στην επιστροφή των κλεμμένων οχημάτων στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

