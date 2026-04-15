ΕΛ.ΑΣ.: Ανθρωποκυνηγητό για δραπέτη της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τον εντοπισμό δραπέτη της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς ο οποίος φέρεται ως ο δράστης ληστείας νεαρής γυναίκας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με ηρακλειώτικα ΜΜΕ, ο άνδρας, αιγυπτιακής καταγωγής, φέρεται ότι με κλεμμένο αυτοκίνητο έφτασε μέχρι το… Ηράκλειο και στην περιοχή των Γουρνών Χερσονήσου, υπό την απειλή μαχαιριού, έκλεψε από νεαρή γυναίκα αλβανικής καταγωγής χρηματικό ποσό και το κινητό της τηλέφωνο.

Το θύμα έχει καταθέσει στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ο δράστης φέρεται να προχώρησε και σε δεύτερη απόπειρα ληστείας στην ίδια περιοχή.