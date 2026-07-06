ΕΛ.Α.Σ. στα Χανιά: Πρώτη συνάντηση από το κόμμα Τσίπρα

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Την πρώτη του συνάντηση στα Χανιά πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελληνική Αριστερή Συμπαράραταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου με ομιλητή τον Μαρίνο Σκανδάμη από τον Τομέα προστασίας του πολίτη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Σκανδάμης, περιέγραψε τη δημιουργία ενός προοδευτικού πόλου που στοχεύει στην ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης και στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η διαφθορά και η ακρίβεια. Απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε δημοκρατικούς πολίτες και στελέχη από διάφορους πολιτικούς χώρους για τη συγκρότηση μιας ενιαίας δυναμικής.

Ειδικότερα, ο κ. Σκανδάμης δήλωσε ότι ήταν η «πρώτη συνάντηση των φίλων συντρόφων, συντροφισσών και στελεχών του κόμματος στα Χανιά. Άρα μια γενέθλια συνάντηση. Υπάρχει ένα τεράστιο μήνυμα που κατακλύζει την Ελλάδα, ότι είναι εδώ πια ο μεγάλος προοδευτικός πόλος για να παίξει ρόλο στη μεγάλη πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα ώστε η Νέα Δημοκρατία να μπει στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας. Χρειάζεται μια τεράστια αλλαγή ώστε και πάλι δυνάμεις όπως η ΕΛ.Α.Σ. να ευρεθούν στο πολιτικό προσκήνιο για να αλλάξουν αυτό το σύστημα σήψης, διαφθοράς και καμίας ελπίδας για τον Έλληνα πολίτη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η ελπίδα είναι ξανά εδώ. Ένα κόμμα το οποίο μέσα σε 1,5 μήνα έχει καταφέρει να αναδείξει το πολιτικό του στίγμα και κυρίως να ενεργοποιήσει ανθρώπους από όλο το δημοκρατικό πολιτικό φάσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στελέχη επί το πλείστον από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ, από κεντρώους ενδιαφέρονται για το πολιτικό αυτό εγχείρημα και προσχωρούν και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το επόμενο διάστημα οι δυνάμεις αυτές να συμπυκνωθούν ακόμα περισσότερο και να επεκταθούν ακόμα περισσότερο. Άρα αυτό το μεγάλο διακύβευμα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να κυβερνήσει και πάλι και να έρθει στην εξουσία το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με όλο το στελεχειακό του δυναμικό και όλο τον κόσμο, γιατί αυτή είναι η δύναμη, η δύναμη του λαού ώστε να αλλάξουμε τα πράγματα σε μία κατεύθυνση που θα δώσει και πάλι ελπίδα, προοπτική και ανάσα στον ελληνικό λαό».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Βλέπω έναν κόσμο που σηκώνεται ακόμα και από τον καναπέ για να ακολουθήσει αυτό το εγχείρημα βλέποντας τα πολιτικά χαρακτηριστικά ωριμότητας του Αλέξη Τσίπρα και με έναν πολιτικό λόγο ο οποίος διεισδύει στην ψυχή του Έλληνα και αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος. Να απαντήσει στην ακρίβεια, να απαντήσει στα θέματα τα ενεργειακά, να απαντήσει στην καταλήστευση του δημόσιου πλούτου που επιχειρεί καθημερινά η Νέα Δημοκρατία και ταυτόχρονα να κάνεις μια μεγάλη αναδιανομή ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Η πρόσκληση, το προσκλητήριο τελικά το πολιτικό είναι ανοιχτό για κάθε δημοκρατικό πολίτη, κάθε πολίτη που θέλει να συμμετέχει και να ενώσει τις δυνάμεις του με την Ελλάδα ώστε να έχουμε μεγάλες αλλαγές».

Για το αν στην πρόσκληση αυτή περιλαμβάνονται και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχωρούν, απάντησε: «Θα έλεγα καθαρά ότι είναι ένα ανοιχτό προσκλητήριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αποκλεισμοί σε πολίτες οι οποίοι είναι δημοκρατικοί και έχουν βούληση να αλλάξουν τα πράγματα μέσα από το σχηματισμό της ΕΛ.Α.Σ. Άρα θεωρώ ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή για πάντες».

Σε ερώτηση των «Χανιώτικων νέων» τι απαντά σε συτούς που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ τότε με τα μνημόνια και απογοητεύτηκαν, σημείωσε:

«Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Καταρχάς εγώ συνάντησα έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είναι πιο ώριμος, πιο έμπειρος, πιο κατασταλαγμένος, χωρίς καμία φιλοδοξία προσωπική να ξαναγίνει πρωθυπουργός, αλλά με μια τεράστια εσωτερική αγωνία να κυβερνήσει τη χώρα για να αλλάξει τα πράγματα προς όφελος του λαού. Επομένως έχουμε ένα τεράστιο διακύβευμα μπροστά μας. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία από τα πράγματα. Αυτό χρειάζεται παλλαϊκή εντολή. Στο λαϊκό κόσμο απευθυνόμαστε, στη μαχόμενη κοινωνία απευθυνόμαστε».

Επιπλέον ο ίδιος δήλωσε ότι «απευθυνόμαστε σε κάθε άνθρωπο που νιώθει ότι έχει εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια μια τεράστια αδικία στη ζωή του, μια αίσθηση πλήρους αναξιοπρέπειας στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι το μεγάλο ανοιχτό προσκλητήριο. Μακάρι κάθε κόμμα το οποίο θεωρεί τον εαυτό του δημοκρατικό, προοδευτικό να ακολουθήσει την κατεύθυνση του ρεύματος αυτού».

Για την παραβατικότητα σχολίασε: «Σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα δεν έχουμε μεγάλα αποτελέσματα. Θα σας πω μόνο ότι υπάρχουν πάνω από 40 δολοφονίες τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και ελάχιστες έχουν εξιχνιαστεί. Άρα απομένουν πάρα πολλά να γίνουν σε αυτό το επίπεδο και ταυτόχρονα στην τοπική αστυνόμευση, στην αστυνομία στο δρόμο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ολόκληροι δήμοι, και πρώην Καποδιστριακοί δήμοι, που δεν υπάρχει ένα περιπολικό το βράδυ να συντρέξει σε ένα επεισόδιο ή αν υπάρχει, όταν συντρέξει και εμφανιστεί δεύτερο επεισόδιο, δεν υπάρχει καμία αντιμετώπιση. Άρα μιλάμε για μία αφύλακτη τεράστια ελληνική περιφέρεια. Οπότε θεωρώ ότι η ανακατανομή δυνάμεων μέσα στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας με ένα νέο σχέδιο που συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε και τη δίκυκλη αστυνόμευση θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν έχει κατευθυνθεί σωστά σε αυτά».