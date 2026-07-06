Εκτός “βιτρίνας” τα τοπικά προϊόντα στην τουριστική αγορά της Κρήτης

» Επισκέπτες αναζητούν κρητικές γεύσεις, αλλά δεν τις βρίσκουν πάντα στα καταλύματα

» Τι δείχνει διδακτορική διατριβή στο ΕΛΜΕΠΑ για τη Δυτική Κρήτη

Μεγάλη ζήτηση από τους επισκέπτες, υψηλή ικανοποίηση από την ποιότητα και τη γεύση, αλλά ανεπαρκής παρουσία στα καταλύματα.

Αυτή είναι η αντίφαση που αναδεικνύει διδακτορική διατριβή του Γεωργίου Αγγελάκη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για τον γαστρονομικό τουρισμό στη Δυτική Κρήτη. Τα Κρητικά προϊόντα αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα για τον τόπο, όμως παραμένουν σε σημαντικό βαθμό εκτός της οργανωμένης τουριστικής “βιτρίνας”.

Την ώρα που οι αλλοδαποί τουρίστες αγοράζουν ελαιόλαδο, τυριά, κρασί, μέλι, βότανα, τσικουδιά, και αναγνωρίζουν την ποιότητα και την αυθεντικότητά τους, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό δηλώνει ότι δεν βρίσκει κρητικά τοπικά προϊόντα στα ξενοδοχεία και στα καταλύματα όπου διαμένει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διατριβής, το πρόβλημα καταγράφηκε τόσο σε έρευνα του 2021 όσο και το 2023. Το 37% των επισκεπτών το 2021 δήλωσε ότι τα τοπικά αγροτικά προϊόντα δεν ήταν διαθέσιμα στο κατάλυμά του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2023 μειώθηκε στο 31%. Η μείωση αυτή δείχνει μια ένδειξη βελτίωσης, ωστόσο το γεγονός ότι σχεδόν ένας στους τρεις τουρίστες εξακολουθεί να μη βρίσκει τοπικά προϊόντα στο ξενοδοχείο του παραμένει ιδιαίτερα προβληματικό.

Στην έρευνα του 2023, το 77% των επισκεπτών δήλωσε ότι τα κατανάλωσε σε εστιατόρια και ταβέρνες, ενώ μόλις το 15% σε εστιατόρια ξενοδοχείων. Ένα ακόμη 6% τα δοκίμασε σε ειδικούς χώρους κρητικής διατροφής και μόλις 1,6% σε φάρμες ή λαϊκές αγορές

ΧΑΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Στην έρευνα του 2023, σχεδόν οκτώ στους δέκα τουρίστες δήλωσαν ότι η γαστρονομία ήταν σημαντική ή πολύ σημαντική για τη συνολική ικανοποίηση του ταξιδιού τους, ενώ δύο στους τρεις ανέφεραν ότι η γαστρονομία αποτελεί πολύ σημαντικό κίνητρο ταξιδιού. Παράλληλα, σχεδόν το 60% δήλωσε ότι η κρητική γαστρονομία επηρέασε σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό την απόφασή του να επισκεφθεί την Κρήτη.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, το 2023, το 53% του προϋπολογισμού των επισκεπτών κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Κρήτη δαπανήθηκε στο φαγητό, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με την έρευνα του 2021.

Με άλλα λόγια, η Κρήτη δεν έχει απέναντί της έναν αδιάφορο επισκέπτη. Έχει έναν επισκέπτη που ενδιαφέρεται για τη γεύση, ξοδεύει για το φαγητό, αναζητά αυθεντικότητα και εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Αυτό που λείπει είναι η οργανωμένη και συστηματική παρουσία αυτών των προϊόντων σε όλη την τουριστική αλυσίδα.

ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Τα στοιχεία της διατριβής δείχνουν ότι οι επισκέπτες δεν περιορίζονται στο να δοκιμάζουν τοπικά προϊόντα, αλλά τα αγοράζουν σε σημαντικά ποσοστά. Το 2023, περίπου έξι στους δέκα τουρίστες αγόρασαν ελαιόλαδο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Κρήτη, το 55% αγόρασε τοπικά τυριά, σχεδόν οι μισοί κρασί, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν και για το μέλι, τα λαχανικά, την τσικουδιά, τον φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, τα βότανα, τα μπαχαρικά και το παξιμάδι.

Η ζήτηση, επομένως, υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι τα προϊόντα αυτά δεν βρίσκονται πάντα εκεί όπου ο επισκέπτης περνά μεγάλο μέρος της τουριστικής του εμπειρίας: στο κατάλυμα, στον μπουφέ, στο μενού, στο πρωινό, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.

ΠΛΗΓΜΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ

Η διατριβή επισημαίνει ότι τα ξενοδοχεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να προσφέρουν και να προωθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας από την Κρήτη και όχι να τα υποκαθιστούν με προϊόντα από άλλες περιοχές ή χώρες, τα οποία συχνά επιλέγονται λόγω χαμηλότερου κόστους.

Οι τοπικοί φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν ότι τα κρητικά προϊόντα υπερέχουν σε γεύση, ποιότητα, φρεσκάδα, αυθεντικότητα, ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα έναντι εισαγόμενων προϊόντων. Την ίδια ώρα, όμως, καταγράφονται σοβαρές απειλές, όπως οι εισαγωγές φθηνών και χαμηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, οι ελληνοποιήσεις, η στρέβλωση του ανταγωνισμού και η επιδείνωση της εικόνας του προορισμού.

ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Η έρευνα εξέτασε και τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές του αγροτικού τομέα σε σχέση με τον τουρισμό. Στο σκέλος αυτό αναδείχθηκε ότι τα βασικά εμπόδια για την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων στον τουρισμό είναι η έλλειψη οργανωμένου δικτύου μάρκετινγκ και διανομής, η έλλειψη τεχνικών μάρκετινγκ, η απουσία συντονιστικού φορέα, οι υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα, αλλά και η έλλειψη συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τοπικές επιχειρήσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η διατριβή καταλήγει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να σπάσει αυτό το “στεγανό” ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και την τουριστική οικονομία.

Πρώτη προϋπόθεση είναι η δημιουργία άμεσων συνεργειών ανάμεσα σε παραγωγούς, ξενοδόχους και επιχειρήσεις εστίασης. Οι παραγωγοί πρέπει να μπορούν να προμηθεύουν σταθερά τις τουριστικές επιχειρήσεις με ποιοτικά τοπικά προϊόντα, ενώ τα καταλύματα να περιορίσουν την εξάρτησή τους από φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα.

Δεύτερη προϋπόθεση είναι η ορατότητα. Τα κρητικά προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε εμφανή θέση στους μπουφέδες, να αναγράφονται καθαρά στα μενού, να παρουσιάζονται με την ταυτότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά τους. Ο επισκέπτης δεν αρκεί να τρώει κάτι κρητικό. Πρέπει και να το γνωρίζει.

Τρίτη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση και η κοινή ταυτότητα. Η διατριβή επισημαίνει ότι τα τοπικά προϊόντα μπορούν να προωθηθούν μέσα από σήματα ΠΟΠ/ΠΓΕ ή κάτω από την ομπρέλα του «Crete – Land of Values», ώστε ο επισκέπτης να αναγνωρίζει την ποιότητα, την προέλευση και την αυθεντικότητά τους.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων, όπου οι τουρίστες θα μπορούν να βρίσκουν πιστοποιημένες αγροτικές επιχειρήσεις, παραγωγούς, σημεία διάθεσης προϊόντων και οργανωμένες γαστρονομικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επισκέψεις σε φάρμες, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, τυροκομεία και επιχειρήσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος. Όπως επισημαίνεται, οι επισκέψεις αυτές πρέπει να οργανώνονται με τρόπο επαγγελματικό και να συνοδεύονται από εξειδικευμένη ξενάγηση, ώστε το προϊόν να συνδέεται με την ιστορία, τη μυθολογία, τις παραδόσεις και την ταυτότητα του τόπου.